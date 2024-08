La declaración de Fabiola Yañez: denunció más agresiones de Alberto Fernández y aportará nuevos chats

La exprimera dama Fabiola Yañez ratificó este martes ante la justicia las acusaciones contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, habló de nuevos episodios (cuando la tomó del cuello) y adelantó que aportará nuevas pruebas , principalmente chats con otras personas. También relató ante el fiscal federal Ramiro González que por los episodios de violencia comenzó a consumir alcohol y marihuana.

Fuentes judiciales informaron que ahora el fiscal analizará las primeras medidas de prueba en el expediente para corroborar los dichos de Yañez en un expediente que ya no está bajo secreto de sumario.

La jornada había comenzado con una disputa con la defensa de Alberto Fernández. El juez Ercolini aceptó un pedido de la querella para que la abogada del expresidente, Silvina Carreira, no pueda estar en la audiencia porque es una manera de revictimizar a la denunciante. Carreira había llegada cinco minutos antes de la declaración al quinto piso de Comodoro Py -donde está la Fiscalía- para estar presente. Ayer se le había informado de la audiencia.

Pero los secretarios de la Fiscalía le informaron de la decisión del juez. “No es válida la declaración”, dijo Carreira en diálogo con la prensa luego de retirarse de los tribunales. “Si puede dar una entrevista extensa en televisión no la revictimiza tanto la situación”, dijo y señaló que tampoco le permitieron dejar por escrito preguntas para Yañez. También sostuvo que ofreció no estar ante la mirada de Yañez cuando declare y que sus preguntas las haga otra personas. Carreira aseguró que hará todas las presentaciones que correspondan, entre ellos la nulidad de la audiencia.

La audiencia se concretó luego de que este lunes Yañez presentara con su abogada su primer escrito de la causa en el que aportó información sobre los hechos. Contó que las agresiones eran constantes, que el maltrato psicológico y verbal comenzaron en el inicio de la pareja en 2016 y que el ex presidente la obligó a abortar su primer embarazo. “El me decía 'hay que resolverlo, tenés que abortar'”, contó Yañez en su presentación.

En otro tramo sostuvo que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes” y pidió que en la causa se investiguen los delitos de lesiones graves en contexto de violencia de género agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad y amenazas coactivas. Y acusó a Ayelén Mazzina, segunda ministra de la Mujer del gobierno de Fernández, de conocer los hechos de violencia y de no haber hecho nada, lo que hoy la ex funcionaria dijo que era falso.

Ayer se conoció la primera opinión del ex presidente sobre el caso en una entrevista con el diario “El País” de España. “Yo sigo diciendo lo mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, sostuvo y agregó que “hay alguien que la ha incentivado” a Yañez a presentar la denuncia en su contra.

