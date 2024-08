Quién es Cecilia del Milagro Hermoso, la funcionaria que Fabiola Yañez apuntó como amante de Alberto Fernández

El escrito de 20 carillas que Fabiola Yañez entregó a la Justicia este lunes es una bomba de revelaciones y acusaciones contra Alberto Fernández. Entre denuncias de violencia, supuestas complicidades de otros funcionarios, la ex Primera Dama brindó detalles específicos sobre infidelidades y mencionó a mujeres que llamó amantes del ex presidente.

Cecilia del Milagro Hermoso González (35) es uno de los nombres aportados por Yañez. Se trata de una funcionaria con la que Alberto Fernández le habría sido infiel, según la declaración judicial. Hasta diciembre la mujer se desempeñó como directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. Según la propia ex primera dama, en los términos prácticos estaba a cargo de la cuenta de Instagram del perro Dylan.

Yañez lo cuenta de este modo, según el extracto de la declaración que publicó el portal Infobae: “En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con #l, lo cual el negaba", introdujo Yañez.

Y avanzó: "Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”.

dylan

Hermoso González trabajó desde 2017 con Fernández. Y tal era la confianza que desde el entorno albertista aseguran que era la única -además del ex presidente- que tenía la clave de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, en ese año las cosas parecían recién comenzar y, no tanto como afirmó Yañez, las tareas de Hermoso González excedían a la cuenta oficial del perro Dylan: en el Boletín Oficial del 13 de febrero de 2020, promediando el tercer mes de gestión de Alberto Fernández, se constató que mediante el decreto presidencial 147/2020 en su primer artículo ungió a Hermoso González "en el cargo de Directora General de Comunicación Digital dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación".

Luego, cuando la pandemia de coronavirus sobrevino, la cuestión de la comunicación por redes sociales de Alberto Fernández comenzó a ser una cuestión de estado: tras la polémica por la descalificación del por entonces presidente al periodista Jonatan Viale, vía un retuit en abril de 2020, se decidió que Fernández debería delegar parte de su comunicación a un equipo de "especialistas" o "asesores".

Según consignó la revista Noticias, el equipo de redes se conformaría, desde entonces, por Cecilia Hermoso como directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación y por debajo de ella estaba un tal José Andrés Bossio. Luego, a cargo de la logística del área estaba Federico Dragone, mientras que el delegado del material audiovisual era Camilo Accavallo. Como coordinador estaba el periodista Juan Agosto, quien renunció a poco de asumir funciones.

José Andrés Bossio era, al menos hasta ese momento, pareja de Hermoso González. Era también quien oficiaba hasta ese entonces como uno de los administradores del portal alferdez.com.ar, propiedad del ex presidente. Las redes públicas y privadas quedaban entre conocidos.

fabiola-yanez

Lo cierto es que el contrato de Hermoso González, según el Boletín Oficial, tenía la formalidad habitual de durar 180 días (es decir, medio año). Y se prorrogó sucesivamente hasta el fin de la administración Fernández- Kirchner. La última prórroga fue firmada por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, de particular bajo perfil en estos días.

A la contratación de los los mencionados se le habría agregado un pago extra a cada uno por "función ejecutiva", y además se les brindó una "autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos" para la designación, según la publicación de la editorial Perfil.

Pese a no ser del todo idónea para los estándares de la contratación pública, Hermoso González tenía algunos antecedentes en el ámbito de la comunicación. En abril de 2012 creó una sociedad de responsabilidad limitada que regentaba una productora audiovisual.

Llevaba el nombre Agustín Vidal Producciones SRL y la luego funcionaria figuraba en el directorio con Francisco Agustín Vidal. Ambos, en esos tiempos, fueron parte de la producción del mediático Ricardo Fort, fallecido en 2013.

Habían firmado contrato con el canal América para producir el ciclo Fort Night Show aunque la relación no terminó en buenos términos entre el conductor y su productor, acusado por el millonario de algún tipo de traición.

Pero la carrera de Hermoso seguiría en alza. Ahora trasciende que aún orbita en el entorno de Alberto Fernández pero también apuntan a una diversificación, con servicios para la gobernación de Axel Kicillof.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Tamara Pettinato habló del video con Alberto Fernández y de su trabajo para el Gobierno

En tanto, este lunes se conoció que Tamara Pettinato, la hija de conductor y músico devenida en periodista influencer que había aparecido en videos filmados por el mismo Fernández coqueteando con el ex presidente en el despacho presidencial, había sido contratada por la secretaría de Comercio a pedido del mismo Fernández.

Pettinato fue contratada en 2022 para participar de la presentación del programa "Precios Justos" que congelaba el valor de unos 1700 productos de la canasta básica. El evento fue realizado por una "productora que solía trabajar para Presidencia" de la Nación, indicaron fuentes del anterior gobierno.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, el contrato con la mencionada productora preveía que, más allá de la colocación un escenario y pantallas, debía incluir la participación de una "influencer" que explicará el funcionamiento de la aplicación de Precios Justos. "Pettinato habló 5 minutos, no tuvo un rol central", explicaron fuentes massistas consultadas.

Tamara Pettinato

Según pudo saber Clarín del contrato en cuestión, la producción tuvo un presupuesto de $1.500.000 de la época, lo que equivalía a unos 4500 dólares.

La controversia en torno al tema está dada en si Pettinato fue convocada por su "expertise" en los medios de comunicación o bien su nombre había sido invocado por Presidencia, tal como trascendió en las últimas horas. En 2021 casualmente había trascendido que la joven conductora también había visitado la Residencia de Olivos durante la vigencia de la cuarentena para mitigar la propagación del Covid. Pero nunca se explicó cuál había sido el motivo de su encuentro con el entonces Presidente en momentos en que la mayor parte de la población se encontraba en condiciones de encierro estricto.

