La pareja de Brian Fernández sobre los problemas del jugador: A veces la enfermedad ataca tan fuerte que no se deja ayudar

Los problemas de salud de Brian Fernández preocupan al fútbol argentino después de atravesar una nueva recaída en su tema vinculado a las adicciones. El actual jugador de Colón de Santa Fe volvió a aparecer en las noticias al ser vinculado con un auto que fue robado en el barrio Altos de Noguera. Por primera vez su novia Araceli Fessia decidió explicar la situación que viven a diario y relatar en carne propia lo que vive día a día en busca de ayudar a su pareja.

“Nosotros estamos hace 8 años con Brian. Pero llevamos luchando con este enfermedad hace 3 años, que es fuerte fuerte”, comenzó contando la joven de 27 años que es madre de Milan, de 5 años, en charla con el programa radial Como Te Va. ”Él nunca estuvo desaparecido y en el caso que desaparezca, voy a ser yo la que va a informar a los profesionales o Policía para que salgan a ayudarme. Sí estuvo en unos días malos pero tanto yo como los profesionales que me ayudan no le perdemos el rastro en ningún momento. No dejamos que corra riesgo”, añadió al respecto de las noticias que pobló los medios en la jornada del lunes.

Brian vistiendo los colores de Colon

Además, dio detalles sobre cómo maneja el problema de adicción de Fernández: ”Esta enfermedad trata mucho de voluntad propia y con el tiempo aprendí que yo sola con mi nene no puedo meterme en los lugares donde él se mete con la gente que él se mete. Pero sabemos quién le abre la puerta, sabemos dónde está en todo momento, sabemos quién le accede cosas, quién no, quiénes son esas personas buenas. Hay días donde la enfermedad ataca tan fuerte que no se deja ayudar y esos son los días que más se complica“.

El caso del BMW que apareció en una calle de tierra vandalizado tiene una explicación detrás. ”En este caso gracias a Dios fue rápido. Pidió ayuda el sábado. El auto se quedó sin nafta el domingo a la 1 del mediodía en medio de la calle y cuando Brian está mal no maneja dinero por lo que no tenía para cargarle. Me mandó a mí que se había quedado sin nafta y yo con mi grupo de tratantes decidimos no cargarle nafta ni transferirle dinero para que él no siga con el auto. Inclusive no es de él el auto, la Policía mismo lo sabe. Decidimos dejar el auto ahí y que lo roben o lo prendan fuego antes que Brian lo siga usando y nosotros poder perderle el rastro o que desaparezca de verdad. El auto no quedó en un lugar bueno y la gente lo intentó robar. Lo destrozaron, se robaron una computadora, las ruedas, todo. Ahí lo vio la Policía y un vecino saltó para decir que lo vio a Brian Fernández y saltó todo. Se nos fue de las manos pero preferimos esto que salga por todos lados que estaba desaparecido y que así estaba su auto antes que él siga manejando”, explicó Araceli al respecto.

Araceli se animó a contar lo que vive día a día por la enfermedad de Brian (Foto: Instagram)

El equipo profesional que respalda a Fessia le dio algunas recomendaciones para afrontar los problemas de adicción de su pareja: ”Por más que Brian no quiera dejarse ayudar en sus momentos de crisis, yo me sigo ayudando para mí y para mi hijo. Los necesito siempre para en estos momentos recurrir a ellos y preguntar qué es lo correcto. Aprendí con el tiempo que yo tengo que continuar con mi vida, enfocarme en mi nene, que yo tengo que salir, abrirle las puertas a mis amigas, socializar con mi familia, no tengo que dejar de vivir”.

A cada lugar que Araceli acude sola o con su hijo Milan siente que la gente la juzga por las noticias que se escuchan de su pareja. “Se me hace muy difícil llevar al nene al jardín y que se escuchen murmullos. Se me hace muy difícil llevar a entrenar al nene, se me hace muy difícil continuar con mi vida, subir una foto al Instagram de que fui a una fiesta con mis amigas y hay 100 comentarios bardeándome”.

Por otro lado, aprovechó para dejar la última actualización del estado de Brian: ”Hace tres días se encuentra en la casa del tío porque después de esta crisis, y con recomendación de los profesionales, Milan no lo puede ver en ese momento malo. Elegimos la casa del tío para que se quede un tiempito con los profesionales continuamente y vamos llevando el día a día todos juntos”.

El talentoso delantero tenía la posibilidad de defender la camiseta de un equipo del exterior pero presionó para ir al Sabalero. “Él estaba feliz. Siempre estuvo feliz desde la primera propuesta de Colón de venir. Nosotros no estábamos de acuerdo porque teníamos otro club lejos de Santa Fe, lejos de Argentina. Yo en ese momento me separo un tiempito porque yo no quería que venga a Santa Fe. Firmó igual, lo convencieron de venir. Después no quedó otra que largarlo a ayudarlo. Siempre vamos a estar para ayudarlo. Yo lo único que deseo es que mi hijo algún día pueda disfrutarlo de lo que es él cuando está con su enfermedad controlada. Como yo lo disfruté. En estos años tuve momentos increíbles y quiero que mi hijo lo conozca de esa forma”, reveló su novia sobre la decisión.

“Cuando está bien se arrepiente mucho, me cuenta todo, arregla todo lo que hizo y lo que no hizo, te pide perdón y lo único que hace es esforzarse para hacer todo lo que yo diga. La gente se ríe pero es así. Lo da todo. Cuando está bien va y entrena triple turno. No hay nadie en el club y él se está entrenando. Porque lo da todo, lucha mucho. El que tiene una persona cercana con la problemática de Brian lo sabe y las demás personas critican porque habla desde la ignorancia”.

Para cerrar, dejó un mensaje a todos los oyentes para que tengan empatía con su situación. “Lo único que tengo para decir es que no agredan mucho, que tengan respeto que la familia hace todo lo que tiene a su alcance y mucho más. Brian está contenido y tenemos un grupo de profesionales. Lo voy a ayudar siempre y que ayuden. Esto de agredir, de agredirlo, no contribuyen y es algo que nos juega en contra a nosotros porque es triste leer las cosas que nos dicen. Lo hago por mí y por mi hijo. Hoy no lee pero eventualmente va a poder y no quiero que lea todo lo negativo”, concluyó Araceli.