Ley de Humedales: tras 6 semanas de pausa, diputados vuelven a tratarla en comisión

Después de 6 semanas de pausa, este jueves volverá a discutirse en comisión en Diputados la Ley de Humedales. La convocatoria fue hecha por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso (Movimiento Evita).

“Convoqué a continuar el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales el día de mañana, jueves 3 de noviembre, a las 11 hs. Luego de 6 semanas de medidas dilatorias, no vamos a permitir que la cajoneen nuevamente”, escribió el diputado en Twitter.

En el mismo hilo de tuits, Grosso también denunció que el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile, dio por concluido el emplazamiento de las tres comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto, que se había hecho específicamente para tratar esta ley. El objetivo era agilizar los tiempos para que la iniciativa no tenga que pasar sucesivamente por las tres comisiones y pueda llegar al recinto antes de que termine el año.

“El presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile de la UCR, junto al PRO y la Coalición Cívica, quieren dar por 'concluida la reunión de las tres comisiones' por no haberse realizado el 28 de septiembre, día en el que propusieron que se posponga”, escribió. Y cerró: “Ya lo dije en el recinto, no se puede ser ambientalista y neoliberal. DIGAN LA VERDAD: USTDES NO QUIEREN NINGUNA LEY DE HUMEDALES”.

Buryaile confirmó a TN que no asistirá a la reunión de este jueves, aunque sí se espera que lo hagan los miembros de las otras dos comisiones. El exministro de Agricultura se escuda en que el 28 de septiembre venció el plazo en que estas tres comisiones debían estar fusionadas y que es “irregular” esta nueva convocatoria.

El 28 de septiembre era el día en que las tres comisiones iban a reunirse y, posiblemente, sacar un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto. Sin embargo, el día anterior, las cabezas de bloque de la cámara Baja pidieron que se suspenda la reunión. ¿El motivo? Que más gobernadores pudieran exponer sobre la ley, que prevé la protección de estos ecosistemas que representan el 21% del territorio de la Argentina. En este lapso, pese a las convocatorias, no hubo exposiciones de parte de jefes provinciales.

La medida es resistida en sectores como el minero, agropecuario y el inmobiliario. También por algunos gobernadores. El argumento detrás de esta oposición es que la ley impediría las actividades productivas en estos ecosistemas. La iniciativa busca que se haga primero un inventario y luego se determine de qué manera y qué tipo de actividades pueden hacerse de manera sostenible.

Con este retraso, es muy difícil que salga un dictamen y que el proyecto pueda meterse en el temario de Diputados antes de que termine el año legislativo.

Actualmente, hay 10 proyectos que deberían consensuarse para un dictamen. Sin embargo, ambientalistas, ONG y quienes defienden la iniciativa están presionando para que el texto que se gire a la Cámara Baja sea el mismo que se presentó en 2020 y que prevé un inventario y ordenamiento de humedales (600.000 kilómetros cuadrados, 21% de la Argentina) y la protección y conservación de estos territorios. Es el que presentó Grosso.

QUÉ ES LA LEY DE HUMEDALES

El régimen de presupuesto mínimos para la protección de humedales (el nombre técnico de la ley) contempla:

Crear un Inventario Nacional de Humedales en cada provincia

Ordenar los humedales y tipificar qué tipo de actividades y cómo pueden realizarse allí (plazo de 2 años)

Pedir estudios ambientales cada vez que se quiera emprender una actividad productiva en esos territorios

Creación de un Fondo Nacional de Humedales para su protección y conservación

Sanciones como multas y apercibimientos y pena de cárcel para quienes violen los principios de la ley

En 2013 y 2016 esta iniciativa tuvo media sanción en el Senado, pero después se cayó por falta de tratamiento en Diputados. El proyecto toca a grupos económicos poderosos y el lobby y las presiones políticas lograron frenar la sanción. El año pasado, el proyecto perdió estado parlamentario, por lo que fue presentado de nuevo a principio de este año.

QUÉ SON LOS HUMEDALES

Los humedales son zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente. Una suerte de grandes esponjas que absorben carbono. Son ecosistemas clave para la recuperación del ambiente porque regulan y mitigan inundaciones y sequías. El humedal más grande del país está en Corrientes, en los Esteros del Iberá.

Abarcan aproximadamente el 21,5% del país (600.000 kilómetros cuadrados) y su destrucción se debe al avance de la frontera ganadera, emprendimientos mineros, inmobiliarios como la construcción de countries o a la propia degradación del ambiente por la crisis climática. Cuando se destruyen, no solo se pierde vegetación y fauna sino también se libera el carbono que contienen

