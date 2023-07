Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $ 10.000 por día

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que en julio mantendrá las tasas de interés para los depósitos en plazo fijo , con el objetivo de generar retornos reales positivos y preservar la estabilidad monetaria y cambiaria en el país. A raíz de una "significativa desaceleración" en los precios, tanto la Tasa Nominal Anual (TNA) como la Tasa Efectiva Anual (TEA) se mantendrán en un 97% y 154,28%, respectivamente.

El BCRA estableció como eje de referencia la inflación de junio de 2023 para mantener las tasas de interés en plazo fijo. La entidad busca incentivar la inversión en moneda local con el objetivo de asegurar retornos reales positivos a los ahorristas, en un contexto de desaceleración de los precios.

Rendimientos del plazo fijo a 30 días

Sin modificaciones respecto al último ajuste realizado a mediados de mayo, la tasa mensual para los plazos fijos se mantiene en 8,08%. Este rendimiento se obtiene dividiendo la TNA (97%) por 12 meses, resultando en la tasa mensual que se aplica a esta herramienta financiera.

Inversión para ganar $300.000 en 30 días

Para obtener una ganancia de $300.000 al mes, lo que equivale a aproximadamente $10.000 al día, los inversores deberán realizar un plazo fijo con una inversión inicial de $3.770.000. Al finalizar los primeros 30 días, los intereses generados ascenderán a $300.567,12, alcanzando aproximadamente $10.018,90 por día.

Sumando el capital inicial y las ganancias, el ahorrista obtendrá un total de $4.070.567,12.

Tasas de interés por entidad financiera

Entidad Financiera Clientes No clientes BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 97 % 97 % BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.81 97 % - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 97 % - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 97 % 97 % BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 97 % 97 % BANCO MACRO S.A. 97 % - HSBC BANK ARGENTINA S.A. 97 % - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 97 % 97 % INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 97 % - BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 97 % 97 %

