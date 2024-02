Quién era Mama Antula, la beata que se convertirá en la primera santa de Argentina

En el año 1730, Mama Antula nació en Santiago del Estero. Su vida tomó un giro significativo cuando los sacerdotes jesuitas fueron expulsados de América , legándole a ella la responsabilidad de continuar predicando la palabra de Dios. A la edad de 15 años, Mama Antula emprendió un peregrinaje, caminando descalza por regiones que incluían el Virreinato del Perú, Bolivia, Jujuy, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, hasta llegar finalmente a Buenos Aires. Fundó una casa de ejercicios espirituales siguiendo los principios de San Ignacio de Loyola.

El reconocimiento de la iglesia y el milagro aceptado

La Iglesia reconoció las virtudes de Mama Antula, quien se convertirá en la primera santa argentina. Su milagro, la curación de un niño desahuciado, fue aceptado por la Iglesia después de un minucioso análisis científico y médico. El Padre Alfaro explicó que "todos esos datos científicos y médicos se los releva a Roma para la causa, y allí solamente el Papa tiene que aceptar y tiene que firmar en el Dicasterio para la causa de los santos, que es la prueba de que una persona será beatificada o canonizada".

El futuro de Mama Antula como Santa Patrona

Respecto al futuro de Mama Antula como santa patrona, el Padre Alfaro señaló que la definición se realizará bíblicamente cuando se establezca la fecha exacta, posiblemente a principios del próximo año. También mencionó la posibilidad de que el Papa visite Argentina el próximo año y eleve a Mama Antula a los altares, designando su patrocinio, que podría estar relacionado con la seguridad.

Mama Antula

El reconocimiento de la Iglesia a Mama Antula

Gerardo Di Fazio, vicepostulador de Causas de canonización del Vaticano, contó su historia sobre la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula. “Formé parte de este muy pequeño núcleo de entusiastas que veían en la figura de María Antonia una gran santa, la cual debería ser reconocida por la Iglesia y ser incorporado su nombre al canon de los santos. En aquellos primeros tiempos, nadie nos daba esperanza para que causa de canonización prospere”, sostuvo.

Además, reveló: “La figura de la próxima Santa era conocida solo por unos pocos historiadores eclesiásticos y nada más. Y así, junto a la Madre Hilda Rosa Ledesma, compaginamos una hojita llamada: 'compañera del camino', esta se distribuía una vez al mes por las iglesias cercanas de la santa casa”.

“Poder contemplar hoy que aquella semilla que despertamos de un letargo de más de un siglo, se ha trasformado en un bosque inmenso, no hace otra cosa que darnos cuenta de que fue el mismo Señor que, tomando nuestra fragilidad, nos llevó a luchar con gran audacia y denuedo para rescatar la olvidada figura de la futura santa. Obra de Dios, sin duda”, añadió Di Fazio.

Y concluyó: “María Antonia ha significado y significa para mí, que conozco muy fielmente su historia, casi como si ella me la hubiese contado, que cuando creemos fehacientemente en algo, con la ayuda de Dios, lo podemos llevar a cabo y no hay obstáculos que no puedan ser vencidos”.