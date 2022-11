Una encuesta midió para el 2023 y no ganaron ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio

Síntoma de los tiempos que corren, en medio de un fuerte enojo de la opinión pública con su clase política, una nueva encuesta midió para la presidencial 2023 y no ganaron ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio. Tampoco los libertarios de Javier Milei y menos el Frente de Izquierda. ¿Quién quedó primero entonces? Los indecisos.

El estudio al que accedió Clarín es de la Universidad de San Andrés (Udesa), que publica un informe de coyuntura, incluidos datos electorales, cada dos meses. El último relevamiento se basó en 1.023 casos nacionales y los resultados se presentaron con +/- 3,15% de margen de error.

Antes de entrar en el terreno electoral, el sondeo va detallando distintos datos de coyuntura, con un tono muy crítico al Gobierno (también a los otros poderes del Estado) y a la situación actual:

- El 88% se encuentra "insatisfecho" con la "marcha general de las cosas".

- El mayor rechazo lo tienen la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, con 82% de desaprobación; luego el Poder Judicial, con - 81%; y por último el Senado, con - 80%.

- El 76% desaprueba la gestión de Alberto Fernández.

- La política económica es la más cuestionada, con el 90% de rechazo; y la científica la menos, con - 59%.

- La inflación es la mayor preocupación de los encuestados, tanto del Frente de Todos (58%) como de Juntos por el Cambio (63%).

- El 77% cree que la situación del país está peor que hace un año; y el 58% considera que empeorará en el futuro.

- Los 20 dirigentes evaluados por la encuesta terminan con más imagen negativa que positiva. El menos malo es Horacio Rodríguez Larreta y el más, Máximo Kirchner.

- Lo mismo ocurre con 18 funcionarios del Gobierno nacional (en su mayoría ministros) analizados por separado: todos tienen balance en contra.

Te puede interesar: Las elecciones de constituyentes serán junto con las provinciales en el año 2023 en Jujuy

Por espacio, ganan los indecisos

El capítulo electoral abre con una pregunta que Udesa viene repitiendo desde mayo: "Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿A cuál de los siguientes partidos o coaliciones votarías?".

La foto de noviembre deja a los indecisos arriba, con 23%. Pegados vienen Juntos por el Cambio (22%) y el Frente de Todos (19%). En dos dígitos, aunque claramente más abajo, se anotan los libertarios (10%).

Luego completan: prefiero no contestar 6%, blanco 5%, Frente de Izquierda 4%, Peronismo no K 4%, no iría a votar 4% y otros 2%.

Cuando se analiza la secuencia, salto un dato curioso. Los indecisos siempre oscilaron entre 22 y 23 puntos. Lo que varió fue el apoyo a los tres principales fuerzas.

Cuando arrancó la serie, había una paridad de tres, con 16% de JxC, 15% del FdT y 13% de los libertarios. En agosto, la principal coalición opositora había sacado una luz de ventaja y ahora volvió un casi empate, pero esta vez entre los indecisos y JxC.

Te puede interesar: Comienzan a definirse los nombres para las elecciones 2023 en Jujuy