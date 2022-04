Tras el doble femicidio de Yuto, mujeres salieron a pedir justicia: “Tenemos miedo por nosotras y nuestros hijos”

El pasado viernes dos mujeres fueron asesinadas en la localidad de Yuto, se trata de las hermanas Pamela y Ramona Gorosito. Hasta ahora no hay novedades sobre el femicida y continúa la búsqueda.

En el ataque que terminó con la vida de Pamela y Ramona resultó herida Graciela, madre de las dos víctimas. La mujer estuvo hospitalizada desde el viernes porque recibió golpes por parte de Javier B, el presunto asesino.

Un grupo de mujeres brindó apoyo a Graciela y a su familia. Asimismo, de manera conjunta pidieron justicia y mejor atención de casos de violencia. “Tenemos miedo por nosotras y nuestros hijos”, expresaron.

Cabe mencionar que en este caso hay dos policías imputados por incumplir sus deberes de funcionarios públicos. Según consignó el Ministerio Público de la Acusación, Pamela y Ramona radicaron una denuncia antes de ser asesinadas en contra de Javier B pero los agentes no se dirigieron a verificar tal situación y no dispusieron la consigna.

“Pedimos que la Policía se haga cargo, no actúan en el momento sino que esperan porque dicen que una va a denunciar y lo toman como para qué van a hacer la denuncia si vuelven con la pareja”, sintetizó Belén Cruz, una de las mujeres que manifestó su apoyo por el caso de las hermanas Gorosito. Además aseveró: “Ellos tienen la obligación de actuar en el acto”.

Alejandra Romero, otra de las mujeres que se manifestó pidiendo justicia, aseguró: “Yo, como mis compañeras, pasamos por lo mismo. También tuvimos denuncias por violencia de género e intento de homicidio y esas personas siguen libres y hacen su vida normal”.

Además, Romero explicó que realizaron una marcha el domingo con el objetivo de demostrar “la unión de todas las chicas” y que contaron con el apoyo de mucha gente de la localidad y cercanías. “Estamos apoyando a la familia de las chicas (hermanas Gorosito) en este dolor tan grande”, fundamentó.

Exigiendo justicia y celeridad en casos de violencia de género, Alejandra aseguró: “Llevamos el miedo y el dolor por dentro. Les pedimos a los jueves y policías que actúen, tenemos miedo por nosotras y nuestros hijos”.

La hermana de Rocío Ocampo, la joven asesinada el 10 de mayo de 2020 en Yuto, también manifestó su apoyo a la familia de las hermanas Gorosito. “Hace dos años pasamos por esto con el caso de mi hermana y hasta ahora no lo podemos superar. Pedimos contención, hay mujeres que no quieren ir a denunciar por miedo a los maridos, pedimos que nos tengan en cuenta y nos reciban o que hagan algo para que no haya más femicidios en la localidad, se lo digo al señor juez o a quien sea”, finalizó.

Imputación a dos policias en el caso de las hermanas Pamela y Ramona Gorosito

El Ministerio Público de la Acusación informó que dos policías fueron imputados por incumplir sus deberes de funcionarios públicos en el marco de la causa que investiga el doble femicidio que ocurrió en Yuto el viernes por la noche.

De acuerdo a lo informado por el organismo, horas previas a los hechos trágicos, el acusado por los crímenes fue a intimidar a su expareja cuando ella llegó de visita a la casa de su hermana. Por esa razón, las mujeres, luego asesinadas, radicaron la denuncia del hecho .

La ayudante fiscal, Claudia Moreno, imputó en el momento al sujeto del delito de “Violación de domicilio en contexto de violencia de género”, ordenó la aprehensión del hombre y que se disponga una consigna policial en la vivienda.

Recibida la orden, la Policía envió el móvil a la casa pero al llegar no había nadie. Una persona les manifestó a los efectivos que la víctima se había ido a la casa de su madre, ubicada en otro barrio. Sin embargo, según surge de la investigación, los agentes no se dirigieron a verificar tal situación, no dispusieron la consigna y finalmente resultaron asesinadas ambas mujeres.

Considerando esos hechos, el fiscal Julio Fernando Lobos imputó a dos efectivos policiales del delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.