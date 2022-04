Trasladan al femicida de Pamela y Ramona Gorosito a Jujuy

En la tarde de hoy, efectivos de la Brigada de Investigaciones están trayendo de vuelta al evadido Javier B.

Tras ser intensamente buscado por varios días, preveemos que el presunto femicida esté de regreso en Jujuy en las próximas horas.

Su detención se debe al doble femicidio que habría cometido el pasado viernes en la localidad de Yuto.

La Policía de Jujuy está realizando el traslado bajo una custodia de máxima seguridad hasta llegar al Establecimiento Penitenciario de Alto Comedero.

LA DETENCIÓN DEL FEMICIDA

Javier B. fue detenido la noche del jueves en la localidad salteña de Apolinario Saravia. Prófugo durante seis días logró llegar hasta la casa de su hermana a 160 kilómetros de la localidad de Yuto.

La mujer lo recibió y fue clave en la detención del femicida porque fue quien dio aviso a la Policía.

Según detalló el jefe de la Policía de Jujuy, comisario general Herbas Mejías, el asesino de Ramona y Pamela llegó a la casa de su hermana en la localidad de Apolinario Saravia aproximadamente a las 20.

“La hermana al ver que estaba deshidratado, mal físicamente y desgastado lo hace pasar y ella misma pone en conocimiento de la policía de Apolinario Saravia de que su hermano, quien era intensamente buscado en Jujuy, estaba ahí”, especificó el Jefe de la Policía.

“NO ME SIRVE QUE ESTÉ PRESO, NO ME VA A DEVOLVER LA VIDA DE MIS HIJAS. NO TUVO COMPASIÓN”

A pocas horas de la detención Javier B., el femicida de las hermanas Gorosito, quien fue aprehendido en Apolinario Saravia, provincia de Salta, la madre de las víctimas brindó sus primeras sensaciones.

«Me puse muy mal. Yo digo por más que lo detengan, no me va a devolver la vida de mis hijas. Por más que él esté preso mis hijas ya no van a estar, no las voy a volver a ver más. Él nos hizo mucho daño, a mí y a mí familia y a sus propios hijos. No tuvo compasión. Nunca más voy a volver a ver a mis hijas ¿de qué me sirve que él esté preso?, se preguntó Graciela Segundo en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

Entre lágrimas, la madre de Pamela y Ramona, relató también que ella misma podría haber sido asesinada el día 15 de abril. «Incluso me quiso matar a mí pero me pude defender por eso no me quitó la vida«.

Por último, Graciela hizo un sentido pedido de justicia. «Quiero que la justicia le caiga con todo el peso y sufra todo lo que yo estoy sufriendo ahora«, cerró conmovida.

