Crimen en barrio Belgrano: cómo fue el asesinato que ocurrió a metros del centro en Navidad

La Navidad de varias familias se vio arruinada antes de la Nochebuena el último domingo en Jujuy: dos hombres mataron a puñaladas a Ricardo Enrique Mamaní Sarapura , un joven de 27 años, en el barrio Belgrano de San Salvador, a metros del centro capitalino.

Los autores del hecho se entregaron durante la mañana de este martes y permanecen detenidos, imputados por el delito de homicidio simple, por el cual se puede aplicar una pena que varía entre los 8 y los 25 años de cárcel, según precisó el fiscal Diego Cussel, a cargo de la investigación.

El letrado también informó que hasta horas del mediodía de este 26 de diciembre continuaba el desarrollo de la autopsia, con el objetivo de determinar la cantidad de lesiones que sufrió la víctima, quien se encontraba con su pareja minutos previos al ataque mortal.

Ricardo Mamaní tenía un hijo, que dormía cuando sucedió el crimen. Valeria, la novia del joven fue una de las últimas personas que lo vio con vida y logró charlar con él sobre los acusados, con quienes había discutido previamente. En la pelea verbal, golpeó a uno de los presuntos asesinos.

“Ricardo llegó de Punta Diamante a mi casa, donde vivíamos, y me dijo que salgamos. Salgo detrás de él y me contó que le metió una piña a un joven que lo había amenazado en Villa San Martín. Minutos después, llegó uno de ellos en la motocicleta, se bajó con el cuchillo y lo empezó a perseguir, luego llegó el otro hombre y también lo persigue por el otro lado y al ver que no tenía salida, saltó unas piedras y se cayó, por eso lo apuñalaron en el suelo”, explicó Valeria, en diálogo con El Puente Informativo por AM630.

Luego, aseguró que el joven se levantó tras ser apuñalado, siguió corriendo por un pasillo y se escondió en un negocio donde los “atacantes le acuchillaron la mano”. Al escuchar la situación, los vecinos salieron a la calle y los agresores huyeron. En ese momento, la víctima perdió la vida.

La mujer explicó que el motivo por el cual habría iniciado el conflicto que terminó en un desenlace fatal: “habían amenazado a Ricardo, le dijeron que le iban a sacar la motocicleta y las zapatillas, a lo que respondió que no. Mi pareja estaba ebrio y enojado en ese momento y le pegó una piña a uno de ellos. Tras la piña, lo quisieron atacar con los cuchillos, pero no pudieron alcanzarlo porque corrió”. Detalló que este primer encuentro tuvo lugar a las 6 de la mañana y el homicidio ocurrió cerca de las 11 horas. Según le comentaron, los asesinos serían primos.