Jujuy: solicitan el avance de la Justicia para esclarecer la muerte de un joven de Mariano Moreno

En la tarde del lunes, familiares y amigos de Maximiliano Domínguez , un joven que falleció a raíz de una fuerte golpiza en el mes de julio , se presentaron en la comisaría del barrio Mariano Moreno para solicitar justicia y que el caso se esclarezca ya que no hay detenidos.

“Pedimos justicia por Maxi que el 29 de agosto se cumplió un mes de su fallecimiento y no se hizo nada, no hay detenidos ni denuncias”, declaró la mamá del joven, Mariana Méndez.

“A mi hijo lo golpearon salvajamente entre las calles Guatemala y Paraguay el pasado 24 de julio, y desde ese día no hay ningún detenido, cuando acá en la comisaría tienen datos de las personas que le hicieron esto, no entendemos por qué se demoran tanto en actuar”.

“El falleció el 29, pero el 24 ya estaba internado en grave estado. Entre el 27 y el 28 yo hice la denuncia. Tenía bastantes golpes en la cabeza, los doctores me dijeron que él aguantó esos días porque era un chico joven. No sé por qué lo golpearon de esa forma, él no era un chico malo ni tenía problemas con nadie, era un gran hijo”.

“Exigimos justicia porque no hemos recibido ninguna respuesta, hay testigos y pruebas que se pudieron recabar con familiares pero nos comunicaron nada. Quisimos ingresar al sistema para ver el avance de la denuncia pero no hay tal denuncia ni exposiciones, ni nada. Me dieron un número de expediente pero mi abogado me avisó que ese expediente no existe; queremos que esto se aclare de una vez todo esto”