La jujeña desaparecida en Chaco fue vista por última vez el 16 de octubre: declararon dos testigos clave

Dos testigos declararon ante la Fiscalía el viernes por la desaparición de la jujeña María Luz Herrera en Chaco, y aportaron datos relevantes para la investigación que permiten ubicarla con vida hasta la madrugada del 16 de octubre en el departamento que compartía con su novio, hoy detenido, en Sáenz Peña.

Se trata de las declaraciones testimoniales que aportaron dos motomandados clave, por pertenecer a dos locales de comidas que habitualmente llevaban pedidos al inmueble ubicado en calle 12, entre 27 y 29 de la ciudad termal.

Según confirmaron fuentes de la investigación, uno de los delivery indicó que "siempre" fue atendido por el hombre mientras que, el otro, manifestó que sólo fue atendido una vez por el novio, y al menos tres veces por Herrera.

La certeza de los delivery para dar estas versiones surge, según indicaron, a partir de las fotos publicadas en medios de comunicación y redes sociales tras la desaparición.

En este sentido, uno de los motomandados ubicó a María Luz Herrera con vida en la madrugada del 16 de octubre, ya que en esa fecha habría atendido el último pedido de comida en el departamento.

"Recuerda bien, porque el 15 fue el día de la madre, y el pedido lo hicieron después de las 00:30 del día 16", señaló una fuente a Diario Chaco.

De esta manera, ahora la Justicia bajo la Fiscalía N°4 a cargo de Gustavo Valero ahora posee una fecha exacta respecto de los últimos momentos en los que Herrera podría haber estado en el domicilio.

Cabe resaltar, además, que en la causa ya se encuentran detenidos tanto el novio de Herrera como su padre, quien reside en Villa Ángela y quien también podría haber tenido participación en el desaparecimiento de la joven jujeña.

Este viernes, los investigadores también realizaron rastrillajes en los elementos secuestrados dentro del departamento, y entre los cuales se encuentra un secarropa con prendas de vestir adentro que, presumen a prima facie, tenía manchas de sangre.

Los peritos procedieron con la apertura del aparato, pero según afirmaron fuentes a Diario Chaco, "no se encontró nada" y "había una toalla y tres remeras a las que se les sacó foto". Sin embargo, todos estos elementos deberán ser sometidos a los correspondientes análisis, mientras la Fiscalía trata de dilucidar el caso policial que mantiene conmocionada a la sociedad chaqueña y que apuntaría a un nuevo caso de femicidio.

María Luz Herrera joven desaparecida

Desaparición de María Luz Herrera: analizan prendas para detectar manchas de sangre

La Fiscalía Penal N°4 a cargo del Dr Gustavo Valero lleva adelante una serie de diligencias a los efectos de dilucidar qué ocurrió con la joven jujeña María Luz Herrera, que habría sido vista por última vez en Sáenz Peña (Chaco), en un departamento que compartía con un joven oriundo de la localidad de Villa Ángela.

De los dos allanamientos que se realizaron en ese lugar, ubicado en calle 12 entre 27 y 29, se habían secuestrado algunos elementos y en un segundo rastrillaje se secuestró un secarropa con prendas de vestir adentro que presumían tenían mancha de sangre.

Asimismo, en la jornada de este viernes, se llevó a cabo la apertura de dicho aparato que tenía prendas de vestir pero "no se encontró nada, había una toalla y tres remeras, a las que se les sacó foto", dijo una fuente a Diario Chaco, prendas que seguramente serán sometidas al correspondiente análisis.

En dicho acto estuvo presente el fiscal Valero, el fiscal de Cámara N° 2 Carlos Rescala que se suma al equipo fiscal para colaborar con la investigación y también se contó con la presencia del Procurador General de la Provincia, Jorge Canteros.

Otra diligencia que ordenó el responsable de la investigación fue el secuestro de la camioneta del padre del chico detenido y de allí se iban a tomar muestras también para detectar o no manchas de sangre.

"Esto es algo que el luminol detecta ya que el propietario de la camioneta y padre del joven detenido es asiduo a la caza, por lo que es probable que haya manchas de sangre de los animales cazados últimamente", adelantó el abogado defensor. En este punto esas manchas serán analizadas para determinar si la sangre hallada es humana o no.

Por otro lado, sostiene el abogado defensor Juan Pokorny que "solicitó el cese de prisión de ambos ya que no hay indicios de que estemos frente a un femicidio. Fueron peritadas las dos casas la de Sáenz Peña y Villa Ángela por la fuerza federal, luego por la policía de la provincia, con perros, se ha pasado luminol y no se ha encontrado u solo rastro de nada, solo unas prendas que podrán ser prendas de mujer y que se utilizaba para la limpieza".

"No encontramos elementos que puedan vincular a mis defendidos con un femicidio", aseguró el letrado.

A diferencia de lo que dijo el fiscal Valero, asegura la defensa de los dos detenidos que "no tenían ningún tipo de relación, no tenía una relación, era algo como se dan la relación de los chicos jóvenes hoy en día, no eran pareja no eran novios, no convivían, no había una propuesta a futuro, cuando se veían pasaban un rato".

Peritaje en la camioneta secuestrada

En otra parte de la investigación, y conforme a lo dispuesto por el Fiscal N° 4 Dr. Gustavo Rafael Valero, con intervención del Juzgado de Garantías (subrogante) a cargo de la Dra. Natalia Yanina Vigistain, se llevó a cabo un análisis exhaustivo del Interior y exterior de una camioneta marca Toyota Mod. Hilux 4x2 color blanco, la cual fue secuestrada el pasado 25 de octubre en un allanamiento en el domicilio de su propietario detenido en la presente causa.

Como resultado del análisis, se supo que personal del Gabinete Científico separaron en sobre cerrados y lacrados, cabellos hallados dentro del habitáculo de camioneta peritada, fragmentos de vidrio y una pastilla ovoide color blanca.

Luego con la linterna específica (CRIME-LITE 2) se notaron manchas (presumiblemente orgánicas) en el asiento delantero del conductor y acompañante parte media y parte trasera del lado derecho procediéndose al secuestro de una alfombra delantera del acompañante, cuatro recortes de tapizados de asientos (conductor/acompañante y p/media posterior), tres hisopados del paragolpe y de la caja de la camioneta por ser de interés en causa que se investiga.

También se hizo un rastrillaje en una quinta propiedad de la misma persona, pero no habrían hallado nada relacionado con la causa.

Fuente: Diario Chaco