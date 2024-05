Tras el conflicto diplomático, Javier Milei regresará a España y no tiene previsto reunirse con autoridades

El conflicto diplomático entre los gobiernos de Argentina y España escaló en los últimos días como consecuencia del viaje del presidente Javier Milei a España y su discurso en el encuentro de Vox que se llevó a cabo este fin de semana. Las acusaciones cruzadas parecen no tener fin, pero sin embargo, en Casa Rosada descartan que se trate "de un conflicto diplomático".

"Desdramaticemos, no se van a romper las relaciones", dijo a este medio una fuente con despacho en Balcarce 50, al tiempo que ratificó que el primer mandatario argentino volverá a pisar España el mes próximo, en ocasión de recibir el premio "Juan de Mariana" por su "defensa ejemplar de las ideas de libertad". No obstante, no está en agenda pedir una reunión con autoridades oficiales del Gobierno de España aprovechando dicha estadía.

La distinción que recibirá Milei de parte del Instituto Juan de Mariana tendrá lugar el próximo 21 de junio, en Madrid. Ante una consulta de Ámbito, en el Gobierno señalaron que el costo del viaje correrá por cuenta del Estado nacional. Argumentan que previamente viajará al G7, que se realizará en Italia, y de allí se movilizará a España. Lo cierto es que, por ahora, la agenda en el país de Pedro Sánchez no tiene previstas reuniones oficiales ni con empresarios.

Para las "fuerzas del cielo", la postura del gobierno español responde a las elecciones al parlamento europeo que se llevarán a cabo entre el 6 al 9 de junio. "¿Acaso Pedro Sánchez no está en campaña?", ironizó un funcionario argentino con llegada a Milei al tiempo que admitió que al liberal argentino "también le sirve polarizar con el español".

Javier Milei y "su estilo"

En Casa Rosada justifican el accionar de Javier Milei aduciendo que "es su estilo". "El Presidente Milei no se va a poner en comunicación, al menos de nuestra parte, con el Presidente del Gobierno español. Apelamos a que él se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente, sería lo más razonable", dijo este lunes el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada, que contó en esta oportunidad con la presencia de varios medios españoles.

"No hay un problema diplomático. La relación y la diplomacia entre los pueblos está muy por encima de las diferencias que pueda haber entre dos personas, incluso siendo ambos presidentes de ambas naciones", ratificó el funcionario.

A su vez, el vocero afirmó que “el Gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al Presidente Milei”.

Para el Gobierno, Sánchez "juega a victimizarse como es habitual en el socialismo". "Pero nosotros no nos victimizamos, si golpean vamos a responder", señalan.

El silencio de Diana Mondino

Acostumbrados a la verborragia de la Canciller Diana Mondino en las redes sociales, llama la atención por estas horas el silencio de la funcionaria.

Los diputados del Partido Socialista, Esteban Paulón y Mónica Fein, presentaron un proyecto de resolución para citar a Mondino, a que de explicaciones sobre el conflicto diplomático con España.

Los legisladores exhortaron a la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a que se presente en Diputados conforme a lo establecido por el Artículo 204 del Reglamento de la Cámara y en virtud de lo señalado en el Artículo 71 de la Constitución Nacional.

Recién llegada de Washington, la funcionaria todavía no hizo publicaciones en su red social X, en la cual suele manifestarse con bastante regularidad.