España amenaza con romper relaciones con Argentina

El Gobierno de España pidió a Javier Milei una “disculpa pública” por sus “gravísimas palabras” este fin de semana sobre Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, pronunciadas en Madrid, en el acto 'Europa Viva 24′, organizado por Vox y celebrado en el Palacio de Vistalegre.

“Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo el presidente Milei durante su estadía en España, lo que ha derivado en una crisis diplomática.

Lejos de retractarse, el mandatario nacional regresó a Argentina y redobló la apuesta lanzando un tuit contra los socialistas españoles: "Volvió el León surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas" publicó en su cuenta X, y mantuvo diálogo con varios de sus seguidores.

Ante esta serie de hechos España no descarta romper relaciones con Argentina y convocó a su embajador. El ministro de Exteriores José Manuel Albares, no ha descartado hasta en dos ocasiones que España vaya a romper relaciones con Argentina si esas disculpas que solicita por lo que considera “una injerencia flagrante” no llegan. “No quiero adelantar acontecimientos. Cuando tenemos que actuar, actuamos”, se ha limitado a expresar al respecto, sin concretar tampoco los plazos para tomar medidas si no llega ese perdón.

Pese a esto, Albares transmitió “tranquilidad” a los argentinos en general y particularmente a los que viven en España, garantizándoles que ninguna de las medidas que se adopten les van a perjudicar, así como que las relaciones “fraternales” entre ambos pueblos van a seguir.