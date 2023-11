Perdió el control del auto y chocó con un poste en el ingreso a Ciudad de Nieva

En lo que va de la mañana, se registraron 3 accidentes en distintos puntos de la capital jujeña. En este sentido, se trata del tercer incidente que se produjo pasada las 9 de la mañana sobre Ruta Nacional 9.

Un auto marca Volkswagen de color negro, que circulaba en sentido sur-norte, sobre ruta 9 protagonizó el hecho vial a la altura del acceso a Ciudad de Nieva.

Canal 7 estuvo en el lugar y según el testimonio del conductor, cuando terminó de realizar la curva cruzando el puente Paraguay, perdió el control del vehículo , giró dos veces y colisionó con la parte trasera en uno de los postes del alumbrado público.

Además, indicó que circulaba a una velocidad moderada ya que el asfalto se encuentra modado por las constantes lluvias.

Finalmente nuestro medio pudo saber que el conductor, y único pasajero, resultó ileso y no debió recibir asistencia por parte del personal de salud.

Un camión intentó rebasar un auto y lo terminó chocando

El segundo incidente se registró pasada las 8 de la mañana, el acceso sur a la ciudad de San Salvador de Jujuy a la altura del empalme de Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66 y 9.

Los protagonistas son un camión y un auto particular donde circulaba una familia junto a su hija menor de edad.

Canal 7 estuvo en el lugar y según los testimonios, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido sobre Ruta Provincial 1 cuando el camión intentó rebasar al auto, pero no logró calcular las dimensiones y terminó chocándolo en la parte trasera.

Por el impacto y la calzada mojada, el auto giró como un trompo y quedó detenido de costado sobre la cinta asfáltica. El conductor del vehículo de menor porte dialogó con Canal 7 y explicó: “Venía circulando normal por el carril derecho, el camión me ve, pero no calcula a la velocidad y distancia que iba y me tocó la parte de atrás y me hizo girar con toda la familia adentro”.

Una mujer derrapó en su motocicleta

El incidente se produjo minutos antes de las 7 de la mañana sobre Avenida Hipólito Yrigoyen y Puente La Madrid de la capital jujeña.

Canal 7 estuvo en el lugar y según los testimonios a los que logró acceder, la mujer mayor de edad circulaba sola a bordo de su rodado , ya que se dirigía hacia su lugar de trabajo, cuando perdió el control del mismo y derrapó cayendo pesadamente sobre el cordón cuneta.

Según los testigos que asistieron a la mujer, la misma circulaba con el casco, no colisionó con ningún vehículo y circulaba a una velocidad considerable. Tras el incidente, personal del SAME y policía se hicieron presentes en el lugar donde indicaron que la conductora sólo presentaba dolor en la cadera, pero no se pudo confirmar si se trató de una quebradura o contusión por lo que fue trasladada al hospital Pablo Soria.