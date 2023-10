Alberto Fernández denunció penalmente a Javier Milei y Ramiro Marra por intimidación pública

El presidente, Alberto Fernández, denunció penalmente a Javier Milei y Ramiro Marra por la escalada del dólar blue . La presentación contra los candidatos a presidente y jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza es por intimidación pública y recayó en el juzgado federal de María Servini, en los tribunales de Comodoro Py.

Previo a la disparada del blue el candidato presidencial de La Libertad Avanza confirmó que en caso de ganar las elecciones habrá dolarización, recomendó no renovar los plazos fijos y calificó de “excremento” a los pesos, y luego Marra escribió: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

En las últimas horas referentes del oficialismo como el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, salieron a vincular a los libertarios con la tensión cambiaria.

Las claves de la denuncia de Alberto Fernández contra Javier Milei y Ramiro Marra por la escalada del blue

Según la presentación del Presidente, patrocinada por el abogado José Ubeira, la conducta de los dirigentes de la Libertad Avanza constituye “una gravedad institucional inusitada para la República” y advierte sobre “una afrenta severa al sistema democrático”.

La presentación alcanza a Milei, Marra y al candidato a diputado provincial, Agustín Romo, que escribió: “ Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenés que comprar dólares . Tenes que hacer todo lo contrario . Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada”.

El Presidente consignó: "Mi función actual como Presidente de la Nación no amerita la utilización de terminología impropia de mi desempeño, pero lo que se experimentó en el mercado cambiario de la República Argentina desde el día lunes, no es ni más ni menos que una 'corrida '".

'”. La denuncia menciona el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de dos a seis años de cárcel para “el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

La presentación habla de un "movimiento financiero inducido por la actividad premeditada y tendenciosa de estas personas" que "ha generado en el país un daño incalculable; no ya en términos económicos solamente, sino a nivel confianza pública principalmente".

Según la denuncia “la población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país” .

. Para el Presidente era “esperable de ellos (por los dirigentes de La Libertad Avanza) un mayor compromiso por la defensa de la soberanía monetaria” y consideró que actuaron “con el clarísimo e inobjetable fin de obtener el resultado que finalmente obtuvieron: atemorizar al pueblo argentino en términos de política monetaria, a la espera de una -obtenida ciertamente como consecuencia de su accionar- desvalorización de la moneda nacional”.

Las acusaciones del oficialismo a Javier Milei

Massa le recriminó a Milei que saliera a “agitar a la gente a que saquen los depósitos de manera irresponsable”, luego de que Milei sugiriera no renovar plazos fijos, declaraciones a Radio Mitre. El ministro de Economía planteó: “Cuando veo a un candidato que por un voto puede prender fuego a una casa, la verdad es que me preocupo, no les importa la gente, lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar algún título en un medio: estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como Nación”.

Rossi dijo que “la irresponsabilidad de las declaraciones de Milei en campaña son solo un botón de muestra de lo que puede llegar a ser como Presidente”, que “por un puñado de votos especula con una de las preocupaciones más grandes de los argentinos haciendo subir el dólar” y que “es una conducta antidemocrática y peligrosa procurar rédito electoral rifando los ingresos del pueblo”.

Mientras que Larroque calificó de “cipayos y vendepatrias” por intentar “pulverizar la moneda nacional” con sus declaraciones contra el peso: ”Si hay un excremento acá son los cipayos y vendepatrias que, por el interés electoral y en la lógica de pulverizar la moneda nacional para dejar al país con menos capacidad soberana, se brindan a este espectáculo espantoso” en declaraciones a El Destape radio.

