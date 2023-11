Alberto Fernández se reunirá hoy con Javier Milei para comenzar la transición

El presidente Alberto Fernández recibirá este lunes al mandatario electo Javier Milei . Así lo confirmaron a Ámbito fuentes de Casa Rosada, las cuales aclararon que todavía no se fijó locación ni horario para el encuentro.

El traspaso de mando es una instancia ordenada por la Constitución nacional. El artículo 93 de la Carta Magna señala que el Presidente electo por el pueblo debe recibir los atributos de su investidura en la Casa Rosada, después de jurar ante el Congreso, y de manos del Presidente saliente. Así lo marcan la tradición y la lógica porque la Casa Rosada es la sede del ejercicio del poder presidencial.

No obstante, al cambio abismal de color político, llena de intrigas el camino hacia la transición presidencial. Cuatro años atrás, Fernández atravesó la explanada de Casa Rosada para reunirse con el entonces presidente, Mauricio Macri, quien no bajó a recibirlo. En esa ocasión, ambos mantuvieron un encuentro que duró una hora y al cual calificaron como “positivo” al día siguiente de los comicios.

Transición: Alberto Fernández se reunirá con Javier Milei

A priori, el saludo del primer mandatario a su sucesor fue escueto: "El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años”.

Lo cierto es que Alberto Fernández, que mantuvo un bajo perfil durante toda la campaña, tiene agendado un viaje a Río de Janeiro con motivo de la Cumbre del Mercosur, que se celebrará en Brasil.

Por su parte el ahora ex candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, garantizó que el Gobierno actuará con "responsabilidad" para desde este lunes iniciar "mecanismos de enlace y transición" hasta el recambio del 10 de diciembre y resaltó que "la tarea de dar certezas y transmitir garantías" durante la transición será "responsabilidad del presidente electo" Javier Milei, a quien felicitó por su victoria.

Todavía no está confirmado si el ministro de Economía se tomará licencia en el Palacio de Hacienda para "facilitar la transición" con el mandatario electo. Lo que sí aseguraron a este medio desde la cartera que conduce es que la transición quedará a cargo de Raúl Rigo y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Días atrás Guillermo Francos, potencial ministro de Interior de Javier Milei, remarcó la importancia de un traspaso ordenado, donde se analicen los números reales de la economía argentina para entender donde se está parado de cara a un nuevo gobierno.

“La responsabilidad de gobierno es del presidente Fernández y su ministro Massa. No hay nada que haga Javier Milei que pueda mejorar la situación económica de aquí a que asuma la presidencia si es electo", sostuvo el abogado que dejó su puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo para sumarse a las filas del candidato libertario.

El exdirector ejecutivo del BID para Argentina se mostró confiado en la profesionalidad del ministro de Economía: “Massa siempre habló de una transición ordenada a partir del 20 de noviembre a sí mismo, supongo que eso incluirá una transición ordenada a quien gane la elección. Entiendo que ese habrá querido ser el concepto expresado por Massa aunque lo dijo pensando en sí mismo”.

No pocos recordaron durante la jornada del domingo el antecedente de 2015, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió no formar parte de la entrega de bastón de mando a Mauricio Macri. En su libro Sinceramente la titular del Senado explicó cómo llegó a esa decisión: "Quien se asumía como representante y significante de lo nacional, popular y democrático le entregaba el gobierno a quien había llegado en nombre del proyecto neoliberal y empresarial de la Argentina, más allá del marketing electoral cazabobos”.

"Muchas veces, después del balotaje, pensé en esa foto que la historia finalmente no tuvo: yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a... ¡Mauricio Macri! Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. Es más, ya había imaginado cómo hacerlo: me sacaba la banda y, junto al bastón, los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, lo saludaba y me retiraba”, detalló la Vicepresidenta en la pagina 24 de su libro.

Por estas horas muchos se preguntan si Alberto Fernández repetirá la conducta de su socia política, aunque desde su entorno lo ponen en duda. "No sería una linda foto a 40 años de democracia", explican fuentes con despacho en Casa Rosada. No obstante, al mismo tiempo se sinceran: "La foto de Milei asumiendo tampoco es muy linda que digamos".

