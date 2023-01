Capitanich: El Gobierno no puede tener como candidatos al Presidente, al jefe de Gabinete y al ministro de Economía

La interna en el Frente de Todos se reaviva cada vez más, con la proximidad de las elecciones emergen más roces entre los referentes del espacio político y algunos comienzan a alzar la voz para que haya un ordenamiento interno que permita unas elecciones competitivas.

En las ultimas horas Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y referente del espacio, analizó la interna del Frente de Todos. “Hoy estamos sin definición en términos de estrategia política. Hay que constituir una mesa (partidaria) que permita cerrar un acuerdo programático y luego definir el liderazgo, que debe surgir del mandato popular”, sintetizó.

El gobernador de Chaco remarcó que considera fundamental que haya una definición de nombres para participar en la interna. En ese marco, hizo foco en las especulaciones previas que dan como posibles aspirantes a Alberto Fernández, Jorge Manzur y Sergio Massa.

“Alberto Fernández tiene derecho a ir por la reelección, nadie lo duda. El problema central es que, dentro del mismo espacio de Gobierno, no pueden ser candidatos el presidente, su jefe de Gabinete y el ministro de Economía... No es razonable”, expresó.

Capitanich evitó una definición sobre si un ministro debería renunciar si pretende competir en la interna: “El Gobierno en sí mismo no debe estar representado por varios candidatos. Lo que pienso es que (el funcionario) es apoyado por el resto o no sería representativo de todos... Es una cuestión que debe dirimirse, y creo que es una opinión que razonablemente debería contemplarse”

Tampoco fue concluyente al ser consultado sobre si piensa candidatearse a presidente de la Nación: “No tengo una decisión tomada al respecto porque no depende solamente de mí, porque la política es una construcción colectiva. Yo estoy orientado a mi reelección como gobernador, pero no me voy a sustraer de la discusión política nacional, sobre todo de la propuesta de ideas”.

El gobernador de Chaco cree que primero debe constituirse una mesa política que abra la participación para construir otros colectivos en las primarias, y ahí se definirá quien representa al Frente de Todos: “No me cabe la menor duda que debería ser alguien que exprese lo mejor de nuestra identidad y de nuestra diversidad”.

En cuanto a la figura de Cristina Kirchner, señaló: “Es la líder y la principal candidata, porque si ella tiene la voluntad nadie la discutiría. Pero dada su posición política, que ha sido muy clara, es necesario establecer otros criterios y las primarias pueden ser esa herramienta”.

“Cristina es líder indiscutible de este espacio y constructora del triunfo de 2019, y cada vez que fue candidata, ganó. Eso es importante porque esto solo lo podemos ver en Perón, y ella también”, destacó Capitanich en la misma entrevista radial. Pero ante la decisión de no competir, consideró que “lo que ella representa debe tener la canalización de una expresión política”.

“Por qué la vamos a poner a Cristina en el dilema de confrontar con alguien cuando está por encima de las contradicciones internas de nuestro espacio. Ella está por encima del conjunto, pretender que esté por debajo es minimizar su capacidad política. No la podemos someter a ella a un resultado electoral, pero el legado de ella y de Néstor Kirchner tiene que tener representatividad política”, finalizó.