Comenzó el debate de la Ley Ómnibus con críticas de la Izquierda y el kirchnerismo

Arrancó el debate de la Ley Ómnibus en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de Diputados , con las presencias del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que expondrán ante los legisladores y responderán preguntas en defensa del megaproyecto de reformas del Estado, titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Para los próximos días se prevé la presencia de otros funcionarios del gabinete como los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Infraestructura, Guillermo Ferraro y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

UN INICIO CON PLANTEOS

En el inicio del debate, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue el primero en tomar la palabra y cuestionó fuertemente el megaproyecto. “Hay personas de carne y hueso detrás de lo que se quiere hacer con la Ley Ómnibus y el mega DNU. Tenemos que permitir que esas voces se expresen, como hicimos siempre. Si es necesario hay que agregar días para que estos sectores se puedan hacer oír”, manifestó.

Luego fue el turno de Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, que también se mostró crítica frente a la profunda reforma del Estado que propone el presidente Javier Milei: “La forma de atropellar, de impedir la palabra, que avasalla derechos, de ir a la televisión a pedir un tiro para alguno de nosotros como lo hizo José Luis Espert, que tiene el privilegio de casta de estar ahí”. En esa línea, ironizó: “Más que una ley ómnibus parece un tren fantasma”.

FUERTE CRUCE

El diputado de UxP, Sergio Palazzo, cruzó a las autoridades de las tres comisiones presentes por los dichos de Javier Milei: “¿Alguno ha recibido pedidos de coimas de alguna diputada o de algún diputado? Ya que el Presidente dice que piden coimas, quiero que ustedes me informen si es así”.

“La pregunta que acaba de hacer no tiene ningún asidero”, contestó Gabriel Bornoroni, presidente de una de las comisiones. Allí, el referente de los bancarios remarcó: “Yo no tengo ningún procesamiento ni denuncia para que me traten de coimero. A mi no me van a tratar de coimero”.

Fuente: Todo Noticias.