Con coincidencias y disidencias, el bloque justicialista en la Convención Constituyente presentó sus dictámenes

Este sábado el bloque justicialista en la Convección Constituyente presentó sus dictámenes de acuerdo a las comisiones en las que participaron sus 13 convencionales. “Hemos redactado prácticamente una Constitución paralela a la planteada por el Gobierno con muchas coincidencias y disidencias”, adelantó Guillermo Jenefes, presidente de ese bloque.

“Los dictámenes se han hecho en forma angustiante en cuanto a los plazos en donde hemos dejado en claro nuestros principios plasmados, que no es mas de lo venimos diciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia: a lo que había que decir no, le dijimos no, y a lo que había que decir sí, le dijimos sí”, inició Jenefes ante la consulta de Canal 7 de Jujuy.

Un punto que dejó en claro el presidente del bloque justicialista está relacionado a la propuesta del oficialismo de eliminar las elecciones de medio término (las legislativas que se realizan cada dos años en la provincia). “Nos hemos opuesto a esa posibilidad de que se rompa el sistema representativo en la elección de los legisladores ”llamada cláusula de gobernabilidad", en donde el que gana se lleva la mitad mas uno de los diputados. Insistimos en el sistema actual de representación con el sistema D'Hondt, insistimos en que las elecciones de medio término no pueden ser eliminadas porque es un derecho que tiene la población, el derecho a votar".

Guillermo Jenefes - convención - visita del STJ

Sobre la composición del Consejo de la Magistratura, Jenefes detalló que la propuesta del justicialismo es que esté integrado “con equilibrio entre todos los representantes". “Creemos que debe estar compuesto por dos integrantes del Poder Judicial; dos por los Abogados; dos por los Magistrados; dos por el Poder Ejecutivo, dos por el Poder Legislativo y dos por el Superior Tribunal de Justicia. En caso de empate debe decidir el presidente del Superior Tribunal o quien haya designado el Superior Tribunal para integrar ese Consejo de la Magistratura”.

También respecto a la Justicia, Guillermo Jenefes recalcó que el bloque justicialista “se opuso a que se cercene la inamovilidad de los jueces. La cláusula constitucional de la Nación ya ha sido rechazada por la Justicia. Entendemos que los jueces tienen derecho a la inamovilidad, no fijándosele un plazo porque con ese mismo criterio podría ocurrir que no se puede ser legislador, ministro, gobernador, intendente o concejal hasta un plazo determinado. Debe existir igualdad”.

Además, Jenefes indicó que desde el bloque que preside fijaron una cláusula de paridad de género en todos los cuerpos colegiados. ejecutivos, legislativos, judiciales y de todos los organismos existentes en la provincia.

Por otro lado, el convencional constituyente destacó que agregaron la posibilidad de que exista una consulta popular “no solo en los temas propuestos por el Poder Ejecutivo sino también de posibilidad de poder hacer esa consulta para modificar la Constitución de la Provincia de Jujuy”.

Finalizando, Jenefes aseguró que el bloque “insistió en la necesidad que se cree la figura de vicejefe solamente en los municipios”.

“Hemos redactado prácticamente una Constitución paralela a la planteada por el Gobierno con muchas coincidencias y con muchas disidencias”, cerró Guillermo Jenefes.

Guillermo Jenefes

El proceso en la Reforma Parcial de la Constitución continuará con la intervención de la Comisión Redactora.