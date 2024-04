Con un sentido abrazo, Javier Milei y Victoria Villarruel se mostraron unidos en el acto por Malvinas

Durante el acto por la conmemoración del 42° aniversario de la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel compartieron un emotivo momento cuando la titular del Senado se emocionó y se fundió en un abrazo con el jefe de Estado. El gesto se registró luego de que el Gobierno desmintiera un distanciamiento entre ambos funcionarios en las últimas semanas.

Durante la actividad, que se llevó a cabo en el Cenotafio de la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y fue transmitido por cadena nacional, el líder de La Libertad Avanza estuvo acompañado por su compañera de fórmula y otros funcionarios, representantes de las Fuerzas Armadas, veteranos y familiares de caídos.

Luego de dejar una ofrenda floral en el Cenotafio, el mandatario abrazó a Villarruel, hija de un veterano del conflicto bélico del Atlántico Sur con Reino Unido, el teniente coronel Eduardo Villarruel, fallecido en 2021. En ese momento, la Vicepresidente se mostró visiblemente emocionada.

El gesto quedó registrado por las cámaras de la cadena nacional y se extendió por varios segundos. Después, comenzó a sonar el Himno Nacional y Milei dio su discurso, donde reivindicó el reclamo por la soberanía de las islas.

“El mejor homenaje a lo que dieron la vida por nuestro país es defender el reclamo inclaudicable por la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, pero un reclamo real y sincero, no meras palabras en foros internacionales, con nulo impacto en la realidad y que sólo le sirven al político de turno para impostar un falso amor por el país”, señaló el líder libertario.

“Nos hemos cansado de escuchar a lo largo de las últimas décadas políticos que se golpean el pecho defendiendo nuestro justo reclamo por las Islas, sin que tenga un solo resultado para mostrar después de todos estos años”, sostuvo.

"Nadie escucha ni respeta un país que sólo produce pobreza y cuyos políticos desprecian a sus propias fuerzas. Argentina, producto de la dirigente política de las últimas décadas, no ha cumplido con ninguna de esas condiciones", destacó el Presidente.

La posición de Villarruel sobre los kelpers

Finalizado el acto, la abogada mantuvo un breve contacto con los medios, donde se manifestó sobre el derecho de la autodeterminación de los kelpers, tal como se denomina a los actuales habitantes de las islas. "No la reconocemos, Argentina no reconoce a nadie más que al Estado con el que combatimos en 1982, el invasor", lanzó.

En ese sentido, sostuvo que se debe iniciar discusiones bilaterales serias con el Reino Unido. "Hay una injerencia de una potencia sobre el territorio argentino y es hora que el Reino Unido se siente a discutir con la Argentina el reclamo de soberanía pendiente desde 1833".

Villarruel: De "jamoncito" a las diferencias con el Gobierno

Tras semanas de cierta turbulencia en el Senado, Villarruel brindó el pasado 21 de marzo su primera entrevista ejerciendo la Vicepresidencia. Dialogó con el periodista Jonatan Viale y a pesar de que destacó la "buena relación" y el complemento que tiene con Javier Milei, no dejó de expresar sus diferencias en determinados temas.

"Los senadores tienen que ganar bien y no ganan bien. Yo quería dar aumento y di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente", comentó sobre un incremento del 30% en las dietas de los legisladores que había firmado con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. En esa línea, advirtió que "si no reciben un buen sueldo" solo van a poder ser diputados y senadores "los ricos, corruptos, narcos" o que tengan un sponsor.

Así, mostró otra diferencia con Milei en su estilo. "Él está con la motosierra a full, nosotros también, pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que después no genere un gasto mayor. Acá hay estabilidad laboral, tengo que entenderlo, esto no es un reinado", apuntó.

En otros de los temas que tocó, habló de la violencia durante la última dictadura militar y de la posible intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en Rosario: "La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los '70, ¿no? El narco es un civil para el derecho. En los '70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos", dijo.

Por último, habló de su relación con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. "Karina tiene mucho carácter, yo también, las dos queremos a Javier y la dos queremos lo mejor para Javier, en distintos ámbitos de la vida. Es brava, pero nos llevamos bien. Pobre jamoncito", bromeó al decir que Milei está "en medio" de ambas.

