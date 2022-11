Cristina Kirchner hablará por tercera vez en el juicio por la obra pública y se definirá la fecha del veredicto

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, hablará hoy por última vez en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz antes del veredicto, cuya fecha está previsto que se conozca antes de que finalice la audiencia de las palabras finales convocada para la ex presidenta y otros cuatro acusados, entre ellos el ex secretario de Obras Públicas José López.

La audiencia comenzará a las 9:30 y será por videoconferencia. CFK puede hablar o no, ya que no es obligatorio. Será la primera de los cuatro acusados que hoy tienen la posibilidad de hacerlo. Si lo hace será la tercera vez que hable en el juicio que comenzó en mayo de 2019 y en el que el fiscal federal Diego Luciani pidió que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita y administración fraudulenta.

Ayer, en su cuenta de la red social Twitter, la ex mandataria dio a entender que hablará. "Mañana a las 9:30hs. en el juicio de Vialidad: "últimas palabras". Así le dicen...", anticipó.

La primera vez que habló en el juicio fue en diciembre de 2019 cuando fue su indagatoria. Y la segunda en septiembre pasado cuando lo hizo en los alegatos de su defensa. Siempre criticó la causa y denunció una persecución política en su contra. "Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia", dijo en su indagatoria.

Y en septiembre pasado pidió que se investigue penalmente a los fiscales Luciani y Sergio Mola. "Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollando los fiscales Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día la arbitrariedades que se han cometido en este juicio", afirmó.

Junto con las de Cristina Kirchner hoy serán las últimas palabras de José López, del ex presidente de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, y del ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. La instancia de las últimas comenzaron la semana pasada con los primeros cinco acusados.

Allí habló el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. "Es la tercera vez que me traen a un juicio oral en forma direccionada y omitiendo deliberadamente la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del estado", dijo el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner.

Cuando mañana terminen de hablar los acusados está previsto que los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, den a conocer el cronograma final del juicio oral con la fecha del veredicto. Restan las últimas palabras de cuatro acusados, lo que podría hacerse en dos audiencias. La última de esas dos sería el veredicto. Como público Infobae el domingo, no será más allá del 15 de diciembre y el tribunal oral ya trabaja en su organización.

La decisión final será por videoconferencia, la manera en la que se viene realizando el juicio desde agosto de 2020 por la pandemia del coronavirus, y los jueces analizan hacer público un resumen de los fundamentos de su decisión. Si bien los argumentos se conocerá recién el año que viene, los magistrados entienden que por la trascendencia del caso es adecuado que se sepan los motivos de su decisión.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. "Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país", dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la Vicepresidenta, Luciani solicitó 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años para De Vido, López y para el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre los principales acusados.

"Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión", había dicho Luciani en su última audiencia de alegatos.

La defensa de Cristina Kirchner pidió su absolución. "No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruida. No hay otro camino", respondió Carlos Beraldi, abogado de la ex mandataria.

