Cristina Kirchner: "La principal causa de la inflación es el dólar"

La vicepresidenta Cristina Kirchner señaló este jueves que "la principal causa de la inflación es el dólar" y advirtió que ese fenómeno "no para con la dolarización", durante una clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata, en su primera aparición pública desde que el presidente Alberto Fernández anunció que no irá por la reelección.

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", manifestó la líder del Frente de Todos.

La titular del Senado comparó al precandidato libertario Javier Milei con elexministro de Economía Domingo Cavallo, al considerar que "la dolarización es mucho peor que la convertibilidad". Y recordó que ese experimento "empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos", en referencia al plan Bonex de 1989 y el corralito de 2001.

En ese sentido, la vicepresidenta señaló que la Argentina atraviesa un fenómeno en el que "el pasado se vuelve presente y condiciona el futuro" del país.

La inflación y el acuerdo con el FMI

La titular del Senado aseguró que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional es "inflacionario" porque "es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países" y llamó a "revisar las cláusulas" de ese convenio, que, según ella, reviste el "gran problema que tiene la sociedad argentina".

La vicepresidenta señaló que el FMI fue "el protagonista de los peores momentos de la democracia en materia económica" y aseguró que "no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para la sociedad argentina el retorno al Fondo".

Luego, aclaró que "nadie dice que no haya que pagarle" al FMI, aunque sí pidió que "se revisen las condicionalidades" del acuerdo. También afirmó que en el futuro "va a haber que discutir que las sumas que se paguen al Fondo estén atadas con un porcentaje al superávit comercial".

Los dueños del chango del supermercado

Cristina se pronunció sobre el poder económico concentrado al señalar que "las principales 20 empresas de alimentos manejan el 74% de la facturación de lo que vos comprás en la góndola".

"La concentración es un fenómeno global. ¿A quién le van a hacer creer los políticos que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas? ¡Que no me jodan! ¡Que no me jodan más con esas fantasías!", se quejó la vicepresidenta.

"Yo ya di lo que tenía que dar"

En el último tramo de su discurso, la vicepresidenta se quejó de la inacción de la Justicia y dio a entender que no está en sus planes presentarse como candidata a presidenta.

"Acá la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Y no quiero ser autorreferencial. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? ¡Si nunca te pasó nada, hermano! ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¡Caraduras!", exclamó Cristina, en referencia al atentado del que fue víctima el 1 de septiembre de 2022.

"No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina. ¿Miedo? Miedo tengo de que mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. Temo por los jóvenes, temo por los pibes, porque hay demasiada cobardía, demasiada hipocresía", remarcó.