Cuenta regresiva para el Balotaje 2023: cuándo es, cómo se define al ganador y detalles del debate

El domingo 22 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Generales para elegir al futuro presidente de la Nación entre cinco candidatos: Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman. De ellos, obtuvieron más votos Massa (cerca del 37%) y Milei (cerca del 30%) , por lo que ambos disputarán el balotaje el próximo 19 de noviembre, en dos semanas.

Qué es el balotaje

El balotaje, también conocido como segunda vuelta electoral, es un mecanismo presente en algunos sistemas electorales del mundo y que consiste en una elección entre los candidatos con mayor cantidad de votos en los últimos comicios.

Cómo se define al ganador

A diferencia de las Generales donde el ganador debía obtener el 45% de los votos afirmativos o por lo menos el 40% de los votos y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto al principal opositor, en el balotaje el candidato que más sufragios obtenga, sin necesidad de establecer una diferencia porcentual, será proclamado como el ganador de las elecciones y, por ende, el presidente de todos los argentinos durante los próximos cuatro años .

¿De cuánto es la multa por no votar en el balotaje 2023?

El sufragio es de carácter obligatorio para todos los electores, a menos que estén contemplados en las excepciones detalladas en la legislación. La Ley de Ciudadanía Argentina, la 26.674, establece: “Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su distrito”. La legislación indica que “son electores los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los 18 años de edad” que no estén inhabilitados por ley a emitir el voto.

Por eso, quienes no se presenten a votar en el balotaje 2023 tendrán que dirigirse con su documento de identidad a la comisaría más cercana a su ubicación actual. Allí, deberán solicitar un certificado escrito que justifique la imposibilidad de sufragar. Este procedimiento evitará la imposición de multas u otras sanciones.

El cronograma de pagos fue establecido de la siguiente manera:

Votante sin infracciones previas: $50.

Votante con una 1 infracción previa sin regularizar: $100.

Votante con 2 infracciones previas sin regularizar: $200.

Votante con 3 infracciones previas sin regularizar: $400.

Votante con 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

De todos modos, la sanción no se aplica automáticamente el día posterior a las elecciones. Aquellos que no participen en las votaciones tienen un plazo de 60 días para explicar su ausencia mediante razones permitidas por la ley.

Cómo se cuenta el voto en blanco en el balotaje

Los votos en blanco son aquellos sobres vacíos o con papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes. También son considerados cuando falta un cuerpo de boleta correspondiente a una categoría.

El voto en blanco es considerado un voto válido, pero no afirmativo.

El Código Electoral Nacional establece que en un balotaje resultará elegida la fórmula presidencial que obtenga “mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”. De esta manera, los votos en blanco serán excluidos del conteo final.

Debate presidencial para el balotaje: dos bloques, seis ejes temáticos y derecho a réplica libre

Los candidatos presidenciales competirán discursivamente el próximo 12 de noviembre - una semana antes de los comicios- en un debate sin precedentes desde que se dispuso la obligatoriedad por ley de este tipo de actos en 2016: el libertario y el ministro de Economía podrán interrumpirse y hablarán sin un orden específico.

En representación de Unión por la Patria asistieron Juan Manuel Olmos y Santiago García Vázquez, mientras que por La Libertad Avanza estuvo Karina Milei, quienes firmaron y acordaron el reglamento oficial del tercer debate presidencial tras la reunión de los equipos técnicos.

Estructura

El bolillero definió que Milei de La Libertad Avanza se ubicará en el atril de la izquierda y Massa de Unión por la Patria, en la derecha; mientras que el tigrense abrirá el debate con sus dos minutos de introducción y el economista sera el encargado de concluir el acto con dos minutos de cierre. Según se informó, después de los dos minutos de presentación habrá se is ejes temáticos de 12 minutos. Sin un orden preestablecido, cada candidato contará con seis minutos para administrar a su elección.

La estructura, entonces, estará compuesta por cuatro bloques:

Dos minutos de introducción

Primer bloque compuesto por tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno

Segundo bloque compuesto por los otros tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno

Dos minutos de cierre

Tanto la estructura del debate como los seis ejes temáticos: Economía, Relaciones de Argentina con el mundo, Economía, Educación y salud, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos humanos y convivencia democrática- fueron consensuados por los equipos de campaña de ambos candidatos y, a diferencia de los dos primeros debates, no hubo injerencia por parte del Consejo Asesor para la toma de decisiones.

Movimiento por fuera del atril

Como anticipó Ámbito, los candidatos van a poder moverse en un espacio limitado por fuera del atril. La izquierda será el espacio reservado para el libertario, y la derecha, para el ministro. En tanto, el primero en hablar será Massa con su minuto de apertura, mientras que Milei va a ser el último que exponga en el debate.

Moderadores

Los moderadores sólo intervendrán si alguno de los candidatos hablan más de dos minutos. En el último bloque cada postulante tendrá dos minutos para finalizar su participación.

Interrupciones y micrófono abierto

La otra característica innovadora con la que cuenta el tercer debate presidencial 2023 se centra en la libertad a la hora del debate y el intercambio entre ambos competidores. Tanto el oficialista como el opositor tendrán su micrófono abierto en los 12 minutos de cada eje temático y se podrán interrumpir en cualquier momento de la exposición, siempre y cuando sea "de manera ordenada".

Según Schimmel, "se podrán interrumpir la cantidad de veces que quieran. No deben interrumpirse mientras el otro está haciendo uso de la palabra. Tiene que ser un intercambio ordenado para que no hablen al mismo tiempo, porque recordemos que se trata de una instancia institucional para llevar información a la ciudadanía. Pueden alternar la palabra la cantidad de veces que quieran con la única condición de que cada candidato no puede utilizar más de dos minutos en el uso de la palabra".