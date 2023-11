La Cámara Electoral desmintió un posteo en redes: "Están buscando desinformar"

La Cámara Nacional Electoral (CNE) inició una investigación para determinar el origen de "la manipulación de un falso posteo" que circuló en las últimas horas, y aclaró que desde la cuenta oficial del organismo en la plataforma X "no se aplica `me gusta' a ningún mensaje político".



"A raíz de la circulación de información falsa sobre esta cuenta, se comunica que la Cámara Nacional Electoral no aplica 'Me gusta' a ningún mensaje político, de ningún tipo. Se están iniciando investigaciones para conocer el origen de la manipulación del falso posteo", indicó este sábado la CNE en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

A raíz de la circulación de información falsa sobre esta cuenta, se comunica que la Cámara Nacional Electoral no aplica “Me gusta” a ningún mensaje político, de ningún tipo. Se están iniciando investigaciones para conocer el origen de la manipulación del falso posteo. — Cámara Electoral (@CamaraElectoral) November 4, 2023

De esta manera, el organismo electoral salió a desmentir versiones luego de que seguidores del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, expresaran su malestar en las redes sociales por un supuesto 'like' de la cuenta oficial de la CNE a un tuit que llamaba a votar por el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.



Varios militantes libertarios mostraron la supuesta publicación en sus redes y el propio Milei reposteó varios de esos mensajes en su cuenta personal.

En declaraciones a Radio 10 este sábado, Sebastián Schimmel, Secretario de Actuación Electoral de la CNE, remarcó: "Lo aclaramos también por esta vía: es una noticia falsa, nunca existió ese 'me gusta' contra Milei, ni siquiera es que fue un error de un CM".



"Hay mucha evidencia que muestra que nuestro sistema es transparente. Están buscando desinformar", indicó Schimmel y agregó: "Nunca tuvimos una embestida tan fuerte. Es un ataque contra la institucionalidad electoral, no se puede poner en juego el sistema que es objetivamente robusto".

Fuente: Télam