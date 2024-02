El durísimo tuit de La Libertad Avanza después de que se cayera el tratamiento en el recinto de la Ley Ómnibus

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. Las Bases vuelve a comisión. #La CastaContraElPueblo".

El proyecto volverá a ser discutido de cero en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

Zago: "Los gobernadores no cumplieron con su palabra"

El diputado libertario Oscar Zago habló en conferencia de prensa luego de que se levantara la sesión y dio detalles sobre lo que sucedió en el cuarto intermedio.

"Vuelve a comisión porque hubo diputados que se habían comprometido a acompañarnos a través de los gobernadores, y los gobernadores no cumplieron con su palabra", expresó. En ese sentido, aseguró que no fue un "fracaso" ni una "traición".

Indicó que a partir de este miércoles vuelven a negociar en comisiones los puntos en los que se trabó el megaproyecto.

"Hubo diálogo hasta esta mañana. El que dice que no hubo diálogo miente", lanzó y cerró: "Discutiremos los puntos que les interese. Lo que quiere cumplir no lo terminan cumpliendo. No es una derrota, es una vuelta atrás".

Fuente: Todo Noticias