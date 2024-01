El Gobierno ratificó que no coparticipará el impuesto País y profundiza la tensión con los gobernadores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que en la cumbre del lunes con gobernadores “dialoguistas” se haya planteado la posibilidad de coparticipar el impuesto País como parte de las negociaciones por la Ley Ómnibus, que se debatirá desde el miércoles en Diputados, y profundiza la tensión con los jefes provinciales, ante sus reclamos.

Adorni dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada: “Hoy estuve con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y conversamos del tema, jamás se planteó coparticipar el impuesto País, no estuvo nunca en la discusión, no estuvo jamás sobre la mesa, se quitó el capítulo fiscal que trata la materia económica, no es parte de la discusión en este momento”.

“Entendemos que se va a sesionar esta semana, porque ya no debe haber ninguna traba para que la ley se apruebe”, indicó tras ello en referencia a la Ley “Bases” que se debatirá en el Congreso. Al mismo tiempo, destacó el compromiso del Gobierno -y particularmente del presidente Javier Milei- con una ley por la que “vienen luchando desde el 10 de diciembre”.

La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024

Por otro lado, el vocero se refirió a la protesta que encabezará la Unión de Trabajadores de la Economía Popular frente a supermercados, en reclamo por la falta de envío de insumos a los comedores y merenderos barriales. “Se están auditando los comedores, en los que mucha de su gente recibe una AUH y la Tarjeta Alimentar. En este proceso de enviar alimentos hay un sistema con el cual no compatibilizábamos, estamos dispuestos a cambiarlo y llevará unos días mas”, explicó y lanzó: “Va a haber un método innovador para que las ayudas lleguen a quien lo necesite y no sea un pasamanos con intermediarios que hacen un negocio con la pobreza”.

Al mismo tiempo, apuntó a las organizaciones sociales encargadas de la manifestación: “No vamos a aceptar extorsiones, que se actúe fuera de la ley y que se movilice gente que no quiera”. Asimismo, reiteró la implementación de la línea 134 para denuncias anónimas y consideró que muchos de los participantes de las movilizaciones “tenían relación con el gobierno anterior y están en contra de transparentar el esquema de ayuda de los comedores, evitando la intermediación y la compra directa”.

“No nos van a detener y vamos a hacer que la ayuda en todos los ámbitos llegue a quien le tenga que llegar”, sentenció.

En último lugar, Adorni resaltó el trabajo del Ministerio de Capital Humano en los primeros 51 días de Gobierno y aseguró que el plan de optimización de recursos pensado para 2024 representará un ahorro de $25.150 millones. “En la primera etapa se ahorrarán $8300 millones con la baja de 758 contratos, la reducción en un 40% la flota de autos, el recorte de insumos e impuestos y con dar de baja todos los celulares de la secretaria. En la segunda etapa, se recortarán contrataciones y compras diversas que se hacían anteriormente sin criterio razonable para la coyuntura que atraviesa la Argentina”, detalló.

Y cerró: “La Argentina que imaginamos implica salir de esta decadencia económica, de la inflación, de la pobreza. Hay normas que hacen al impacto directo en el bolsillo, y otro montón que hacen a la burocracia, a la pérdida de tiempo y de recursos administrativos”.

Fuente: La Nación