El Gobierno tomará USD 3.200 de las reservas del Banco Central para pagar vencimientos de deuda

El Gobierno colocará deuda al Banco Central (BCRA) por USD 3.200 millones, según un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, con el objetivo de hacer frente a vencimientos de deuda que en enero rondan los USD 4.000 millones. La suma que el ministro de Economía, Luis Caputo, toma de las arcas de la autoridad monetaria coincide casi exactamente con la cantidad de dólares que se sumaron a reservas desde que asumió Javier Milei.

La entidad monetaria totaliza compras por USD 3.339 millones en el mercado desde el lunes 11 de diciembre inclusive. En enero de 2024 el saldo comprador suma 442 millones de dólares. La mejora en las reservas internacionales de la entdad que conduce Santiago Bausili se dio después de la suba del 118% del dólar mayorista, como parte de las medidas iniciales del Gobierno.

El objetivo era que el BCRA sume dólares para poder afrontar obligaciones inmediatas. Y ese es el uso que se le dará a esas divisas.

El martes el Gobierno publicó los avisos de pago de los Globales, Bonares y sus pares en euros. En este sentido, el 9 de enero se llevará a cabo el pago de renta de dichos títulos que alcanza los USD 1.546 millones.

En enero, los compromisos se acercan a los USD 4.000 millones. El pago al FMI deberá ser de aproximadamente USD 2.000 millones. Además, el Gobierno enfrentará los pagos de cupones y la primera cuota de amortización a los bonistas por casi u$s1.600 millones.

“La proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda (...) determina la urgencia en la adopción de esta medida”, remarca el decreto publicado este viernes.

Luis Caputo

Letras sin valor

Las letras intransferibles son activos de muy baja calidad que aportan poco al balance del BCRA. Como su nombre lo indica, la autoridad monetaria no puede venderlas en el mercado a cambio de divisas ni transferirlas a ningún tercero para cumplir con obligaciones. Es deuda, practicamente sin valor, que los Gobiernos suelen colocar a la entidad a cambio de sus reservas y que, cuando vencen 10 años más tarde, se reemplazan por nuevas letras intransferibles sin cancelar un sólo dólar de la operación.

Pero como explica el decreto 23 publicado hoy, la operación que preparó Caputo busca alterar en algún nivel esa lógica de tomar dólares a cambio de “papelitos de colores”.

En los considerandos del decreto, el Gobierno recuerda la recompra de bonos en pesos que se concretó inmediatamente después de la primera licitación de deuda de corto plazo del Tesoro con la que se busca reemplazar a las Leliq y pases pasivos del BCRA. En aquella ocasión, detalla la norma, el fisco emitió deuda a los bancos y usó $2,93 billones para comprar bonos Discount (DICP) y Duales (TDF24), “contribuyendo así a reducir el balance de dicha Entidad mediante una disminución de la tenencia de títulos públicos en su activo y la cancelación de sus pasivos en igual magnitud mediante la aplicación de los peso recibidos en la operación citada”.

El decreto detalla que al momento de aquella operación el nivel de reservas en manos del BCRA era insuficiente, pero que las políticas destinadas a sumar divisas a las arcas de la entidad hacen hoy posible proveer al Tesoro “para que haga frente al cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera”.

Pero el mecanismo, para especialistas, es un método viejo y conocido de los Gobiernos a la hora de recurrir a las divisas del BCRA.

“Están colocándole la letra intransferible por los vencimientos y porque no lograron conseguir financiamiento. Ellos no lograron conseguir financiamiento internacional, más allá del crédito puente de la CAF. No lograron, digamos, reflotar el acuerdo con el FMI y que se llegue al desembolso de la séptima revisión, que está en el aire. Entonces le tienen que sacar reservas al Banco Central, como hacían los kirchneristas”, analizó Gabriel Caamaño de Outlier.

“Hasta ahora, con todas las operaciones que hicieron, el balance al Central no se lo mejoraron. Le sacaron pases pasivos, que pagan una tasa negativa en términos reales, que dejó de pagar por esos pesos que fueron a letras del Tesoro, con eso le cancelaron bonos indexados que tenía el Central del Tesoro. Bonos que rendían mucho más que lo que el Central pagaba, o sea financieramente el central perdió un mejor activo versus el pasivo que perdió. Con lo cual patrimonialmente el balance del central después de esta operación de colocación de una letra intransferible está peor, no está mejor”, agregó el economista.

“El argumento de que esto se relaciona con la recompra de deuda es algo débil. Porque si quisiera destruir pesos, el Tesoro debería haber comprado dólares al BCRA y no títulos de deuda. Le recompró la deuda y, además, le emitió nueva. Pero dentro del contexto era esperable también”, coincidió Salvador Vitelli de Romano Group.

“En Enero también vencen otras letras intransferibles entonces es de esperar de que también se vayan a emitir más letras intransferibles por eso. Lo cierto es que la incógnita venía siendo los días previos, esta. Cómo iba a ser el Tesoro para afrontar los vencimientos que tiene porque en definitiva dólares no tiene y bueno, hoy se terminó de silucidar esa respuesta que le iba a ser a través de la emisión de una letra intransferible”, agreó Vitelli.

Fuente: Todo Noticias