El mensaje de Mondino a los industriales: "Vayan comprando generadores porque no hay electricidad para todos"

Diana Mondino, canciller designada por Javier Milei, lanzó un balde de agua fría a los industriales que la invitaron a hablar en la Conferencia de la UIA: "Vayan comprándose un generador porque no da para todos".

Además, como ya había hecho el designado ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, cuestionó el gasoducto de Vaca Muerta, acaso la obra más trascendente de la presidencia de Néstor Kirchner: "¿Por qué tiene que ser estatal? ¿Por qué el gasoducto tenía que ser estatal? Quiero que una persona me diga por qué el gasoducto debía ser estatal. Son empresas petroleras grandotas que se lo venden a empresas de energía grandotas ¿Por qué el cañón lo pagamos entre los 47 millones de argentinos?", le preguntó a los empresarios.

Diana Mondino, la futura ministra de Relaciones Exteriores del presidente electo Javier Milei, les pidió paciencia a los industriales y les recomendó que compren generadores eléctricos para el verano. "En enero y febrero, el que no tenga generador vaya comprando, no alcanza lo que hay", advirtió.

También descartó que la Secretaría de Comercio deje de existir en el próximo Gobierno del economista libertario, aunque reconoció que desarrollará nuevas funciones.

"No confundamos. Una cosa es que lo que está haciendo ahora la Secretaría de Comercio, que son los controles de precios, las adjudicaciones de cuotas, que todo eso tenga que desaparecer. Es una forma de decir: eso no va a existir", explicó Mondino minutos antes de ingresar a una conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina.

La futura canciller ratificó así los dichos de Milei, que a su regreso desde Estados Unidos el miércoles aseguró que la Secretaría de Comercio -una oficina de extrema sensibilidad para el kirchnerismo y que hoy conduce el massista Matías Tombolini- "no va a existir más en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos".

Mondino aclaró por otro lado que las funciones de comercio exterior que lleva adelante la Secretaría serán absorbidas por la Cancillería, y que la reformulación de la dependencia no implicará despidos, aunque hizo una salvedad al respecto.

"Nadie que esté trabajando se queda sin trabajo. Lo importante es si están trabajando. Cada uno sabe si está trabajando en algo útil o no", dijo.

La economista explicó que para el nuevo papel que la futura administración piensa para la Secretaría van a tratar "de unificar las funciones. Hay algunas que no son necesarias. Esto de los Precios Máximos, Precios Cuidados, de los controles. Todo eso tiene que desaparecer".

"Sabemos que el control de precios nunca funcionó. Eso es lo que tiene que desaparecer. No el control de sanidad, de higiene. Precios Máximos es lo que tiene que desaparecer", detalló.

¿Un verano con cortes de energía?

Sentada ante los industriales locales, la próxima canciller dejó una advertencia sobre lo que puede pasar en los meses venideros, cuando ante un incremento de las temperaturas la demanda de la energía eléctrica aumente en paralelo a una reactivación de la producción, que también contribuiría a un déficit energético.

"Argentina tiene un gasto público que es más que el doble de hace 20 años. Y los servicios públicos no son mejores que hace 20 años. Al contrario: tenemos peor salud, peor educación, peor infraestructura, peor energía, peor todo", ejemplificó Mondino, trazando un paralelo entre el incremento del gasto y la deficiencia de las prestaciones.

"En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo. Porque si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. No alcanza lo que hay”, alertó.

Hizo esta sugerencia tres días después de que el dueño de Edenor, José Luis Manzano, advirtiera sobre el estado de la red eléctrica y saliera a anticipar posibles cortes de luz durante el próximo verano.

“Disponemos de una red buena para 41 ó 42 grados de temperatura. Pero el calentamiento (global) está y si hay 44 ó 45 grados como ocurrió en Europa, vamos a tener un fin de año espantoso. La red, sin adecuarse al presente, no sólo no es inteligente: es boba. Sólo descarga hacia abajo, no puede tomar energía", planteó el lunes.

El "no" a los BRICS

Entre las declaraciones que hizo a la prensa, Mondino se refirió además a los acuerdos comerciales multilaterales y ratificó algo que ya había adelantado a Clarín: la decisión del Gobierno de Javier Milei será la de no ingresar a los BRICS.

"No tendría incentivo formar parte de los BRICS. Argentina fue invitada a formar parte. Nosotros todavía no somos miembros. Cuando lo seamos, podemos reevaluar. Lo que hasta ahora hemos visto es que no hay una ventaja relativa en formar parte de los BRICS", había dicho Mondino hace unos días a este diario.

En cambio, puntualizó ante la prensa que si hay ventajas en el pacto Mercosur-Unión Europea y luego, ya en el recinto de la conferencia, ahondó en el tema.

"Agradeceríamos que Alberto Fernández, como presidente saliente, pueda concretar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea", remarcó durante su alocución ante los industriales, tras destacar los beneficios de ese entendimiento y las "monumentales" oportunidades comerciales que trae para Argentina.

La virtual canciller estimó que, si bien las empresas argentinas deberán hacer frente a algunas "regulaciones exageradas y costosas", entrar en ese acuerdo "le quita discrecionalidad a la resolución argentina".

"Por supuesto que hay un montón de cositas que a cada uno de los participantes no les gustan. A alguien le va a doler un pie, pero tenemos que tratar de verlo en su conjunto. Podríamos avanzar con EFTA, Singapur, ASEAN, Las puertas que se abren son monumentales. Es cierto, a alguien le va a molestar algo, si esperamos que todos estemos contentos, nadie va a estar contento", añadió.

La futura canciller también dejó otras definiciones antes de ingresar en la conferencia organizada por la UIA en el Centro de Convenciones porteño.

Por un lado, se refirió al cepo al dólar y adelantó que se buscará eliminarlo "lo más rápido que se pueda porque es absolutamente destructivo. Impide ahorrar, impide hacer transacciones normales, el Gobierno interfiere poniendo precios, decidiendo tiempo. Por eso lo más rápido posible tenemos que eliminarlo".

Y fue tajante respecto al concepto "tipo de cambio competitivo": "esa es una cosa que no existe. Llevamos veinte años escuchando de un tipo de cambio competitivo y eso no existe. El mercado definirá".

Fuente: Clarín