El próximos lunes, Javier Milei dará un anuncio económico por cadena nacional

El presidente Javier Milei les dio el viernes una primicia a los empresarios representantes del círculo rojo, reunidos en Bariloche en el exclusivo hotel Llao Llao. El próximo lunes, en cadena nacional, anunciará que el primer trimestre de 2024 cerró con superávit financiero positivo.

Así, el jefe de Estado celebrará sus resultados en la lucha contra el déficit a fuerza de ajuste, licuadora y motosierra sobre amplios sectores de la sociedad y el Estado.

" Nosotros apuntábamos a que en el año 2024 tengamos déficit cero. Creíamos que lo íbamos a poder lograr en el primer trimestre y lo logramos en el primer mes , o sea enero tuvimos déficit financiero nulo. De hecho, nos criticaron y dijeron que en febrero hasta nos explotaba el déficit primario. Nuevamente déficit cero", expresó Milei ante la atenta mirada de su selecto auditorio.

"Y les voy avisando que el día 22 vamos a estar haciendo una cadena nacional, donde además vamos a estar anunciando los números fiscales y les aviso que el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo. Con lo cual a todos esos analistas que dicen que nos va a explotar el déficit y todo eso les dedico el aplauso que ustedes tuvieron recién”, se explayó.

Qué pasó en marzo: ¿el camino del superávit comienza a agotarse?

Aunque Milei prometió los datos positivos de su primer trimestre de Gobierno, aún hay dudas sobre el resultado de marzo. Como anticipó Ámbito este jueves, marzo volvería a tener déficit fiscal. "En el mercado se sabe que el tipo de ajuste fiscal que eligió el Gobierno basado en licuación de gastos y restricción de pagos tiene un recorrido corto. Si no avanza con un programa más consistente, el efecto ahorro se va a ir agotando", señaló en su artículo el periodista de la casa, Carlos Lamiral.

Según señaló en su último informe la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) en base a los gastos devengados, en marzo se produjo déficit primario y financiero.

De acuerdo con el trabajo, a diferencia de lo sucedido durante los dos primeros meses del año, en marzo de 2024, los ingresos totales de la Administración Pública Nacional (APN) ajustados por inflación presentaron una caída de 12,9% en relación al mismo mes del año anterior.

“Esta contracción se explica por el comportamiento de los ingresos Impositivos que, incididos por la caída del 28,4% del IVA, experimentaron por primera vez en lo que va de 2024 una variación negativa del 9,8%”, señala ASAP.

A eso se suma la continuidad de la tendencia contractiva de las Contribuciones a la Seguridad Social, que mostraron una caída del 19,8% interanual.

La entidad estimó que en marzo hubo ingresos corrientes por $5,3 billones y gastos corrientes por $5,5 billones, de lo cual se desprende un resultado económico deficitario de $249.383 millones. Por otro lado, se registraron ingresos de capital por $4.629 millones y gastos de capital por $123.201 millones. Por otro lado, se devengaron intereses por $294.810 millones.

Javier Milei definió como "héroes" a quienes fugaron dólares

Durante su discurso de cierre en el Foro Llao Llao, el presidente Javier Milei definió como “héroes” a quienes fugaron dólares porque “lograron escapar de las garras del Estado”. “Los políticos no quieren tocar la de ellos, [Mauricio] Macri diría 'la mía está': ayer fue un ejemplo de eso”, dijo luego en alusión al aumento en la dieta de los senadores.

“El problema central es el déficit fiscal. Tiene déficit, lo financian con emisión, pierden reservas, aparece la ley cambiaría para que no puedan cambiar dólares. Financian el déficit, generan inflación ¿y que hacen ? Controles de precios, aparece la ley de góndolas ¿Y qué pasa cuando controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Se van los dólares, ponen control de capitales y el que fuga es un delincuente. Es un héroe que logró escaparse de las garras del Estado”, afirmó.

En ese contexto, tras la suba aplicada en el sueldo de los integrantes de la Cámara alta, volvió a criticar la decisión de los legisladores y calificó al presente como “un momento de revelación maravilloso” en el que “está saliendo toda la porquería de la política a la luz”. “Los estamos dejando en evidencia a todos, en el 2025 los vamos a aplastar directamente”, auguró.

“¿Qué le recomendarías a tu cliente? Me pongo el traje de economista: comprá dólares. Eso después figura como fuga. Y la verdad que, si lo compran en negro mejor, porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay, todo para financiar a los que levantan la manito y al que lo hace de queruza, para financiar a esos inútiles”, remarcó.

En el mismo tono crítico respecto de quienes cuestionan sus políticas económicas, el titular del Ejecutivo aseguró que le “causa gracia” que “los mismos que se quejan de que ahora el tipo de cambio está atrasado, decían que tenía que ser 600 y la hipótesis de inflación que tenían es mucho más alta que la que se está viviendo en la realidad”. “Lo que digo es: ojo con esos economistas, porque no les cierra el modelo”, advirtió.

El mandatario ratificó el camino que tomó para cumplir los objetivos de su gestión y enumeró cuáles son los componentes del programa de estabilización. En particular, se refirió al primero: la política fiscal. “Nosotros hasta le hemos puesto nombre a esa política fiscal, se llama motosierra y licuadora”, describió en referencia a los dos términos que utiliza habitualmente para definir su modelo.

“Muchos de los que nos critican de la calidad del ajuste decían que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era imposible. Y nosotros apuntábamos a que en el año 2024 tuviéramos déficit cero. Y lo hicimos con tanta convicción que obviamente que tenía licuadora y que tenía motosierra”, destacó.

En cuanto a sus proyecciones, Milei descartó que su idea sea que la economía argentina se parezca a la de Alemania porque el país europeo “tiene un PBI per cápita de 50.000 dólares”. Su plan, adelantó, es más ambicioso.

“Yo no quiero ir por cosas chiquitas, yo me quiero parecer a Irlanda. Quiero ir por un PBI per cápita que es 50% más grande que el de Estados Unidos: esa es la revolución que estamos proponiendo, una verdadera revolución de la libertad”, expresó.