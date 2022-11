Bajo la atenta mirada del Frente de Todos, Cristina Kirchner reapareció este viernes en un acto gremial, a dos meses del atentado que sufrió en la puerta de su casa. La vicepresidenta afirmó que "es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores" y le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández: "Es el Gobierno el que tiene que terciar en la distribución del ingreso".

Por otra parte, le dio un respaldo al ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que "está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó" (en el último Gobierno).

"Muchas veces leo que dicen que fue un experimento la fórmula 'que creó ella'... miren, las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en que fueron tomadas, cuando el macrismo había endeudado al país de manera demencial y había vuelto el FMI. Tenían una responsabilidad política de que el peronismo ganara las elecciones. No me arrepiento porque pudimos lograr el objetivo de votar en contra de políticas, no a favor o en contra de personas", afirmó respecto a la elección de Alberto Fernández como su candidato a Presidente en el 2019.

Cristina Kirchner también se encargó de tirarle un dardo a la CGT y a las organizaciones sociales del oficialismo, como el Movimiento Evita . "No estaba muy acompañada que digamos. Muchos decía que el ciclo de CFK está terminado. Algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la CGT no aparecían tan decididos de enfrentar esa políticas", lanzó.

Antes, la Vicepresidenta se había referido al atentado que sufrió en septiembre. "Se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso que todos vieron por la televisión. Yo también lo vi en televisión, yo no vi en el momento el arma con el que pretendían volarme la cabeza. En estos dos meses lo que no me podía sacar de la cabeza es qué hubiera pasado si hubieran gatillado, esa imagen para mis hijos y mis nietos", dijo la Vicepresidenta. "La conclusión buena que saqué de todo eso es que esos presuntos indignados que agredían, insultaban, no eran indignados. Era gente pagada por empresarios que se identificaban con el macrismo", agregó.

Luego de que la Cámara Federal porteña ordenara liberar a los miembros de la agrupación Revolución Federal acusados de amenazarla, el kirchnerismo salió de forma coordinada a acusar a los jueces de estar ligados al macrismo y de intentar proteger a los "autores intelectuales" del atentado.

Es por eso que también se esperaba de Cristina Kirchner una nueva reacción contra el Poder Judicial. "Estoy resignada con una Justicia que no va a investigar nada, les sirvo de acusada no de víctima a ese partido judicial", dijo.

La vicepresidenta fue invitada al congreso de la UOM por el secretario general del gremio, Abel Furlán, exdiputado K, que afirmó que "la inflación no nació en este Gobierno que votamos", acusó al sector empresario de "mezquino" y también le reclamó directamente a Alberto Fernández "un bono para recuperar el salario". El acto se desarrolla en el Microestadio Municipal de Pilar y será el cierre de los Congresos Regionales que el gremio metalúrgico desarrolló en todo el país.

Entre el público, debajo del escenario, están el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el referente camporista, Andrés "Cuervo" Larroque, y el senador Oscar Parrilli, entre otros. "Presidenta, Cristina presidenta, Cristina presidenta", cantaron dirigentes y gremialistas.

Desde el atentado fallido del 1° de septiembre pasado, Cristina Kirchner solo encabezó una actividad pública, con Curas en Opción por los pobres, en el Senado. Mientras tanto, mantuvo reuniones privadas con dirigentes, funcionarios nacionales y dignatarios internacionales en su despacho, y realizó breves declaraciones, a través de sus redes sociales, donde alertó sobre el aumento de la indigencia, reclamó una "intervención más precisa" para controlar el aumento de los precios de alimentos y cuestionó el aumento de las prepagas que su Gobierno autorizó.

Con esos antecedentes, y considerando el escenario gremial, en el entorno de Alberto Fernández esperaban críticas a la gestión nacional por la situación económica. La respuesta del Presidente podría no demorar: hablará este mismo viernes a las 19 en Santa Fe, en la 5° Feria del Libro Nacional y Popular de la que participará también el expresidente boliviano, Evo Morales.

Fuente: Todo Noticias.