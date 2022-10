Gerardo Morales aseguró que Juntos por el Cambio definirán sus candidatos por internas abiertas si eliminan las PASO

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, adelantó que, en el caso de que el oficialismo logre en el Congreso eliminar las PASO para 2023, Juntos por el Cambio definirá las candidaturas por internas abiertas. TN había anticipado que esta era una de las alternativas que se estudiaban en la oposición frente a ese eventual escenario, modalidad de la que pueden participar tanto afiliados como personas que no integren los partidos de la coalición.

Morales dijo que tienen “resuelto, escrito y firmado por los cuatro partidos nacionales más los provinciales que si hay PASO se participa a través de ellas para definir las candidaturas, y si no hay PASO, habrá internas abiertas”. Aunque se mostró esperanzado en que el proyecto no avance en el Congreso: “Yo creo que el oficialismo no va a tener los votos”, dijo.

El presidente de la UCR criticó la propuesta para suprimir las primarias y acusó al oficialismo de querer “joder” a la coalición opositora, ante las fuertes diferencias internas. No obstante, señaló que piensa que el Frente de Todos no “va a lograr” su objetivo y confirmó que “nadie en Juntos por el Cambio” va a respaldar el proyecto.

El gobernador de Jujuy, que confirmó que será candidato a presidente, dijo que, de acuerdo al cronograma, las postulaciones “se presentan en junio”, en declaraciones a Radio Rivadavia.

LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE GERARDO MORALES

“El acto del sábado no fue un desafío a Mauricio Macri”.

“Fue un acto del radicalismo, hubo una ratificación de que Martín Lousteau va a ser uno de los candidatos”.

″Algunos creen que la ciudad de Buenos Aires les pertenece y no es así, somos una coalición”.

“Cuando decimos que tal vez es mejor probar fórmulas cruzadas es desde la perspectiva de un gobierno de coalición”.

“Estoy dispuesto a llevar de vice mío a alguien del PRO”.

“El Frente de Todos no llegó con un plan y se pelean en la gestión de gobierno, nosotros en la gestión de Macri no nos peleamos”.

“Quiero reivindicar que en la gestión de Macri había liderazgo, lo mismo en la gestión de Cristina Kirchner, aunque no estamos de acuerdo con todo lo que se hizo”.

“Es necesario tener previsibilidad, orden, disciplina y un rumbo, en eso estamos trabajando”.

“Lo que está pasando ahora es tremendo, nosotros no hicimos el papelón y la telenovela que hizo este Gobierno”.

“En el radicalismo no va a encontrar populismo”.

“Macri es un dirigente importante en Juntos por el Cambio, los que están tensos, que dejen de estar tensos”.

”Soy candidato a presidente, antes de fin de año lanzo mi candidatura”.

Fuente: Todo Noticias