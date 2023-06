Gerardo Morales será precandidato a vicepresidente: acompañará en la fórmula a Rodríguez Larreta

Gerardo Morales será el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta para las elecciones PASO del mes de agosto. El Gobernador de Jujuy integrará el binomio junto con el Jefe de Gobierno porteño dentro del espacio político de Juntos por el Cambio.

rodriguez larreta y morales

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó: “necesitamos un cambio real, profundo, que se mantenga en el tiempo porque si no se sostiene, no sirve para nada y no es solo un cambio de gobierno porque si no cambiamos la vida a la gente, no somos el cambio. Vivimos tiempos duros, angustia, inflación, no podemos esperar un minuto más, tenemos que ir a fondo y transformar la Argentina”.

Luego de anunciar a Morales como su compañero de fórmula, resaltó que es “un tipo de acción, del hacer. Hoy gobierna una provincia muy importante y le cambió la vida a cada uno de los jujeños que viven mejor que hace 8 años. Dio vuelta la provincia y convirtió a los jujeños que tienen más trabajo gracias al impulso del litio, de la energía solar".

“Jujuy tiene mejor educación, defendió la educación pública y con las regalías del litio construye escuelas. Es el compromiso que tiene con la educación”, explayó Larreta.

“Desde que Gerardo está en el gobierno, los jujeños viven en paz, se acabaron los aprietes, las amenazas de la Tupac Amaru que funcionaba como un estado paralelo”, detalló sobre los cambios que se hicieron durante su gobernación y destacó “representa el federalismo para que las provincias tengan el rol que se merecen. Como dice la Constitución, la Argentina tiene que ser un país federal porque el kirchnerismo, con la concentración de poder en el gobierno nacional, convirtió a la Argentina en un país unitario y eso lo vamos a revertir juntos”.

morales y rodriguez larreta

Rodríguez Larreta, sostuvo que su nuevo compañero de fórmula es “valiente y no le tiembla el pulso para defender sus convicciones, los derechos de los jujeños y esta semana tuvimos una muestra más de su temple y capacidad para enfrentar y evitar situaciones de violencia. El kirchnerismo, mostró que quiere frenar el cambio que vamos a iniciar a través de la violencia y dejó claro que la violencia no se permite".

Por último, el precandidato a presidente expresó: “es un honor que trabajemos juntos y que además vamos a impulsar el cambio que todos los argentinos se merecen”.

Tras la presentación de Larreta, Morales tomó la palabra y dijo en relación a su compañero: “un gusto compartir con vos que también sos un hombre de gestión, que toma decisiones todos los días”. También, se mostró agradecido por “lograr una confluencia del PRO, del Radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo republicano o de muchos sectores que integran Juntos por el Cambio y creen que necesitamos recuperar el diálogo y restablecer orden democrático en la vida cotidiana de las personas y recuperar la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo".

Por último, agradeció a Larreta por haberlo elegido como precandidato a vicepresidente y “vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para que Argentina se posicione de la mejor manera en el mundo”.

Esta decisión se conoce a pocas horas del cierre de la presentación de las precandidaturas, instancia que tiene previsto su cierre este sábado 24 de junio. Para esa fecha deberán estar cerradas las fórmulas presidenciales y las listas de precandidatos nacionales todos los distritos de Argentina.

Cabe mencionar que recientemente Horacio Rodríguez Larreta presentó a Miguel Ángel Pichetto, como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires