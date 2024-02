Gremios docentes advirtieron que "sin paritaria nacional no comenzarán las clases"

Cuatro de los cinco gremios docentes de la CGT, con personería gremial e integrantes de la Paritaria Nacional Docente, advirtieron hoy que "sin paritaria nacional no comenzarán las clases en todo el país" y acusaron al Gobierno nacional de empujar a una "situación de disolución del Sistema Educativo Nacional" de la cual "no se harán responsables".



Si bien los salarios docentes son abonados por cada provincia y en varias ya comenzaron los diálogos entre autoridades y sindicatos locales, en un comunicado titulado "Sin paritaria Nacional Docente no comenzarán las clases en todo el país", los gremios AMET, CEA, Sadop y UDA urgieron al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a "cumplir inmediatamente con su promesa" de abrir la instancia de negociación paritaria "en tiempo y forma" antes del inicio del ciclo lectivo.



"Los sindicatos docentes de la CGT con personería gremial e integrantes de la Paritaria Nacional Docente: AMET, CEA, SADOP y UDA -4 de las 5 entidades paritarias- que nos encontramos en estado de alerta y movilización, expresamos a la sociedad en su conjunto que no somos, ni vamos a ser, responsables de la situación de disolución del Sistema Educativo Nacional a la que se empuja desde el gobierno", sostuvieron los gremios en el comunicado.

El documento lleva la firma de los secretarios generales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García, de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Marina Jaureguiberry, y de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.



Los dirigentes sindicales calificaron la Paritaria Nacional Docente como una "herramienta de diálogo y paz social" y advirtieron que "todas las medidas gremiales que en lo sucesivo resuelvan los cuerpos orgánicos" de sus organizaciones "son y serán una reacción connatural a su falta de respuestas".



"Es urgente la discusión del Salario Mínimo Nacional Docente, el FONID, material didáctico/conectividad, fondo compensador, fondo de infraestructura y toda transferencias de fondos a las provincias para cumplir con la normativa vigente", reclamaron.



Asimismo, expresaron que "no se puede construir positivamente a partir del incumplimiento de una de las partes, que además esencialmente tiene la obligación debe cumplir con el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que establece la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente (Convenio Marco)".

También instaron a los gobernadores a "defender la continuidad" de la Paritaria Nacional Docente y "su urgente convocatoria".



"No permitiremos reducciones salariales, ni el incumplimiento de la Leyes conquistadas", alertaron los dirigentes gremiales y remarcaron que los salarios docentes "ya se encuentran mayoritariamente ubicados por debajo de la línea de pobreza".



"El ciclo lectivo está a pocos días hábiles de comenzar y, de no encontrar respuesta urgente a nuestro legítimo y justo reclamo, estas circunstancias por nosotros no generadas nos habilitan a iniciar todas las medidas gremiales a disposición, incluidas la de acción directa, afectando el inicio del ciclo lectivo", concluyeron.



Romero, secretario general de la UDA, confirmó a Télam que las organizaciones gremiales realizarán una presentación administrativa ante Torrendell "como paso previo, de no haber respuestas, a encarar la vía judicial".

Fuente: Télam