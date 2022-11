Guzmán, sobre el quiebre con el kirchnerismo: "Fue antes del acuerdo con el FMI"

El exministro de Economía, Martín Guzmán, contó este vienes que Cristina Kirchner dejó de responderle cuatro días antes de firmar el acuerdo de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que para él, ese fue el momento de quiebre.

“Llamaba a su secretario o a su entorno y no me respondían. Faltaban cuatro días para el acuerdo o el default y no me respondían más. Desde ese momento no hable nunca más hasta hoy”, contó Guzmán en diálogo con Neura Media.

Guzmán aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario fue el punto de quiebre con el kirchnerismo: “En ese momento Alberto gobernó y condujo, y Cristina se corrió. Estuvimos un semestre gestionando un acuerdo que la líder del frente no apoyó. Eso impactó en la estabilidad política y en la capacidad de gestionar”.

Además, el exministro dijo que “si el acuerdo lo conducía Cristina hubiese llenado la Plaza de Mayo con pancartas diciendo que le torció el brazo al FMI”.

“Es difícil aceptar posicionamientos especulativos cuando se contraponen a lo que la patria necesita. Había tensiones, no tengo dudas”, dijo Martín Guzmán sobre la actitud de Cristina Kirchner durante la renegociación de la deuda.

El economista platense contó que el acuerdo definía una refinanciación o entrar en default, y apuntó contra el kirchnerismo duro: “El default era ajuste y La Cámpora quería ajuste”.

En ese sentido, tildó a Máximo Kirchner de “caprichoso” luego de haber renunciado a la jefatura del bloque de Diputados Nacionales del Frente de Todos en la previa a la aprobación del acuerdo.

“Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso que pedía algo imposible. En su momento pedía un acuerdo de 40 años de plazo con el FMI y no había forma de arreglar eso”, aseguró.

Guzmán dijo que tanto Máximo Kirchner como su espacio “pedían de forma pública que saliese del gobierno y planteaban cosas falsas como decir que estaba habiendo un ajuste”. Luego, apuntó contra Cristina Kirchner por darle poder a su hijo “que no está capacitado para ejercerlo de una forma responsable”.

LA RENUNCIA DE MARTÍN GUZMÁN: “ALBERTO FERNÁNDEZ LO SABÍA”

El exministro de Economía reveló cómo fueron los días previos a su renuncia al ministerio y qué fue lo que desembocó en la decisión de publicar la carta de renuncia en medio de un acto de Cristina Kirchner.

Guzmán reveló que, según él, le daba “instrucciones a funcionarios que no hacían el trabajo” y que eso hizo que “la política económica se vuelva extremadamente difícil”.

“Les dije que si no ordenábamos la economía iba a venir una corrida cambiaria, y la corrida vino. Yo veía cosas que el presidente no podía ver”, añadió.

Ante la negativa de poder conducir la política energética, Guzmán contó que tuvo una reunión con Alberto Fernández. “Le planteé al presidente que si no me daban los mínimos instrumentos para gestionar, no íbamos a poder frenar una nueva corrida cambiaria que iba a derivar en una crisis económica”, explicó.

El exministro explicó que tomó la decisión de renunciar luego de que le cancelaron una reunión con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce.

“Cuando no se hizo la reunión, le mandé un mensaje (a Alberto Fernández), le agradecí por la confianza y le dice que tal como le había dicho iba a renunciar y lo iba a hacer público. Él me respondió el mensaje y yo después lo publiqué”, contó.

Guzmán dijo que “no había más tiempo para esperar por la renuncia porque si no era ese sábado se seguían acumulando todos los desequilibrios y la Argentina iba a una crisis económica y social”. “Lo que hice fue un acto de responsabilidad”, agregó.

El economista reconoció que “lo ideal hubiese sido tomar la decisión el viernes al cierre del mercado”, pero señaló a la reunión en el BCRA como el detonante final. “El Presidente respetó el tema de no chocar con parte de nuestro frente porque yo le pedía algo muy difícil”, reflexionó.

También reveló que tuvo una charla con Alberto Fernández el domingo, un día después de su renuncia, en la que le dijo que “lo podía ayudar”. “Me consta que quiere lo mejor para el pueblo argentino”, añadió.

Fuente: Todo Noticias.