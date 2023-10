Javier Milei tuvo un inesperado cruce con un campeón del mundo de la Selección argentina

Javier Milei es una de las tendencias más importantes de los últimos meses en la Argentina. El candidato a presidente por La Libertad Avanza no evita meterse en temas controvertidos y suele generar polémica con sus dichos. En este caso, el diputado volvió a meterse de lleno en el fútbol y se cruzó con una de las figuras más importantes de la Selección argentina: César Luis Menotti .

En las últimas horas, Milei opinó directa e indirectamente sobre el fútbol argentino y fue noticia. Según contó Mauricio Macri, el candidato le pidió que vuelva a meterse en la política de Boca para sacar a Juan Román Riquelme. En este caso, el político fue directo y atacó a Menotti a través de su cuenta de Twitter.

El exentrenador de la Selección argentina previamente, contó sus sensaciones con Milei y fue claro y contundente. “Yo estoy terriblemente sorprendido de hace bastante tiempo, porque estoy viviendo en una Argentina que se va desculturizando de una manera que cualquiera puede ser presidente”, soltó el Flaco de arranque.

Al mismo tiempo, habló sobre la irrupción del referente de La Libertad Avanza: “Es algo increíble de la manera que se trata la situación difícil y compleja que está viviendo la Argentina. Realmente, en toda mi vida, no encontré nunca esta participación de personajes que nadie sabe de dónde vienen y quiénes son, y hablen con una autoridad y con una mala educación”.

Pero como si fuera poco, al hablar particularmente sobre la figura de Milei, Menotti fue durísimo: “Para mí es un espanto. Para mí es una irrespetuosidad cultural a la política. Pero bueno, yo creo que ha sido tanta la desculturización que ha sufrido la Argentina en los últimos años, en los últimos 15 años, que todo se manifiesta a través de hacerle daño al otro, y aparecen personajes que realmente...”. Estas declaraciones se volvieron virales en las redes sociales y el tema tomó una enorme relevancia.

Ante semejante repercusión, el candidato presidencial respondió a través de sus redes sociales y se metió en una histórica discusión futbolera que parecía haber quedado zanjada hace tiempo. “¡Yo ya gané...! Bilardista hasta la médula, como toda persona de bien... Muchas gracias rabanito... VLLC!”, escribió junto a una imagen de menotti y sus declaraciones.

Este posteo tampoco pasó desapercibido y recibió una enorme cantidad de respuestas, likes y citados. Las opiniones son diversas y la controversia fue protagonista.

MENOTTI LLAMÓ A NO VOTAR EN BLANCO

Una de las grandes incógnitas de la última semana es la decisión a la hora del balotaje. Muchos ciudadanos desencantados tanto con Massa y Milei plantearon la posibilidad de votar en blanco, una opción completamente aceptable. Sin embargo, César Luis Menotti no está de acuerdo con esta práctica.

“El voto en blanco nunca sirvió para nada, ni en los peores momentos”, afirmó. “Así como aparecen estos mamarrachos de la historia política, que para mí es el único con el cual me ha tocado convivir en esta Argentina, que es mi casa, es mi patria, desde que tengo muchos años, y jamás he visto algo semejante en la política, jamás, ni en la política, ni en ningún otro lugar”.

Además, Menotti siguió con sus sensaciones para con Javier Milei: “Y este guapo en los micrófonos, yo he vivido alguna vez en el deporte, que algunos payasos se hacían lo malo con un micrófono. Realmente es algo insólito, y por supuesto que no se resuelve votando en blanco, ni en el voto en blanco, ni en el voto en negro. Se resuelve desde la búsqueda de gente que tenga proyectos, más allá de la ideología, uno puede decir, bueno, nosotros más a la izquierda, no sé, que más a la derecha, que el socialismo, no sé”. Y arremetió: “Lo único que no se puede soportar es el espanto, el espanto mediocre de una administración política que aparece ahora, porque yo tengo muchos años de estar escuchando y aparecen mamarrachos que son impresentables”.

Fuente: Todo Noticias.