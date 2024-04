La Casa Rosada relativiza la interna del bloque libertario en Diputados y busca evitar una ruptura

El ministro del Interior, Guillermo Francos, intentó este jueves bajarle el tono a la interna oficialista en la Cámara de Diputados y descartó que la renuncia de Oscar Zago a la presidencia del bloque pueda generar una ruptura en La Libertad Avanza.

"Cuando se dan este tipo de discusiones sobre quién ocupa determinadas posiciones en las presidencias de las comisiones de las cámaras, siempre se generan pujas y tensiones que a veces no se resuelven bien. Normalmente estos temas no toman estado público. Lamentablemente, por el hecho de ser el bloque del Presidente (Javier Milei), esto tuvo repercusión", planteó el funcionario nacional, horas después de que estallara la polémica en la cámara Baja por la nominación de Marcela Pagano como titular de la Comisión de Juicio Político, una elección que no fue convalidada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

En diálogo con radio Rivadavia, Francos descartó que la interna, la cual derivó en el desplazamiento de Zago al frente del bloque libertario, pueda seguir escalando: "No me parece que se llegue a ninguna ruptura. Es un tema particular. Se generó un problema, se discutió internamente, presentó su renuncia el presidente del bloque y se decidió seguir con otro (Gabriel Bornoroni)".

Decidido a ponerle punto final a la polémica en nombre de la Casa Rosada, el ministro del Interior atribuyó el escándalo a "cosas que suceden en la vida interna de los partidos", aunque advirtió que "se podría haber resuelto todo internamente".

"Lamento que haya tomado estado público. Es cuestión de sumar experiencia. (La Libertad Avanza) es un partido que está haciendo sus primeros pasos en muchos de estos temas y viendo cómo manejarse como minoría en distintas comisiones. Tendremos que mejorar este aspecto", sentenció.

El miércoles, tras varios intentos fallidos por evitar la nominación de Marcela Pagano como titular de la Comisión de Juicio Político, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, suspendió la convocatoria a la reunión que iba a elegir las nuevas autoridades minutos antes de su inicio. Pero los diputados avanzaron con el encuentro y nombraron a la periodista al frente de la comisión.

Decidido a no convalidar la elección de Pagano, Menem desconoció lo decidido por la comisión y citó una nueva fecha de encuentro para el jueves 18 de abril. "Los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión, carecen de validez reglamentaria, no hay acta constitutiva válida ni autoridades formalizadas para efectuar citaciones o notificaciones", dijo.

Los cruces sumaron tensión a una interna caliente, en momentos en que tanto el presidente Javier Milei, como su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentran fuera del país.

Tras la decisión de seguir adelante con la elección de Pagano y de las autoridades, cuando Menem suspendió el encuentro y el posterior desconocimiento por parte del riojano de la conformación de la Comisión -que, entre otras cosas, tendrá la responsabilidad de decidir la continuidad o no el juicio a la Corte Suprema de Justicia, iniciado durante el Gobierno de Alberto Fernández- pone en riesgo la unidad del bloque de LLA.

Fuente: Todo Noticias.