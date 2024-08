La Legislatura aprobó la adhesión de Jujuy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

La Legislatura de Jujuy aprobó la ley de adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en la Ley Nacional N° 27.742, una iniciativa que fue remitida por el gobernador Carlos Sadir.

La norma fue sancionada tras un extenso tratamiento en comisiones y un caldeado debate que tuvo lugar esta mañana y se extendió hasta pasadas las 13 horas durante la 10° sesión ordinaria, oportunidad en la que los bloques opositores expresaron su voto negativo a la iniciativa.

Desde el bloque Justicialista, cada uno de sus miembros sentaron postura en contra de la adhesión al RIGI por cuanto consideran que este Régimen va en detrimento de la industria nacional, y afecta sobremanera a los proveedores y pymes locales, beneficiando por el contrario a grandes inversores extranjeros con garantías, exenciones y 30 años de estabilidad fiscal.

En coincidencia con los legisladores de la Izquierda, remarcaron que se trata de una norma que rompe con los acuerdos y tratados internacionales y que es inconstitucional por cuanto viola los derechos del pueblo jujeño. Atenta contra el Compre Jujeño y el compre local de todas las provincias lo que señalaron afectará la pérdida de puestos de trabajo.

“Se está hipotecando por 30 años el futuro de los argentinos”

El diputado Juan Jenefes, expresó su voto negativo al proyecto de ley de adhesión al RIGI, por cuanto consideró innecesario que la provincia de Jujuy adhiera puesto que los beneficios nacionales ya están otorgados.

Estimó que lejos de generar un beneficio “esto va a borrar de un plumazo muchas normas y derechos que venimos protegiendo. Hay una resolución en el Ministerio de Desarrollo y Producción de la provincia que establece que las empresas mineras tienen que contratar un mínimo del 70% de proveedores locales y el RIGI solo establece un 20%, por lo tanto esta normativa quedaría sin efecto”.

Consideró que este proyecto de ley “es totalmente injusto con aquellas empresas, pymes y la industria argentina que viene aportando tanto por nuestro país y por los jujeños”.

Aseguró además que este régimen es innecesario, y no garantiza que vengan inversiones a la provincia. “Jujuy está catalogada a nivel mundial como uno de los lugares as atractivos para venir a invertir de acuerdo a sus recursos naturales, de hecho hay muchos proyectos de litio que se asentaron en la provincia, de modo que no es necesario un RIGI, Jujuy es atractivo por sí solo. Se está hipotecando por 30 años el futuro de los argentinos sin ninguna garantía de que hayan beneficios para los trabajadores locales, para los jujeños y argentinos”.

Finalmente resaltó: “poco podemos hacer en esta legislatura, más que votar por sí o por no, pero si quiero recalcar que los que nos representan a nivel nacional poco hicieron por defender los intereses de las provincias del interior”.

Juan Jenefes

Para el oficialismo “la Ley trae beneficios a Jujuy”

La ley de adhesión al RIGI fue sancionada por el voto del bloque oficialista quien defendió el proyecto advirtiendo que representa una oportunidad estratégica para Jujuy, que promueve grandes proyectos, genera empleo directo e indirecto y potencia el crecimiento y desarrollo de Jujuy.

El diputado Guido Luna, detalló el proyecto de ley y afirmó que “esta adhesión trae beneficios para todos los jujeños puesto que estos proyectos de inversión generan una gran cantidad de mano de obra genuina que es una preocupación constante del Gobierno de la provincia y considerando que los índices de pobreza están por encima del 50%, es una iniciativa muy importante para Jujuy”.

Dijo además que fomentará el desarrollo de más proveedores que se sumarán a los que ya existen “porque todos estos planes de inversión necesitan de proveedores locales que son considerados por la propia ley”.

Cabe mencionar que mientras se trataba el proyecto de ley en el recinto, en las afueras del palacio Legislativo se encontraban comunidades originarias quienes desde la semana pasada realizan permanencia allí, expresando su rechazo al RIGI y resistiendo el proyecto de ley de adhesión de la provincia.