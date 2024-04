Ley ómnibus: el oficialismo bajó oradores, pero la votación sería recién el martes por la mañana

Arrancó este mediodía la sesión para tratar la Ley Bases en el recinto en Diputados: se votará por capítulos y la sesión duraría al menos 30 horas . La Libertad Avanza confía en que la iniciativa será aprobada en general y busca acelerar el debate en particular. El inicio del debate se produjo pasadas las 12.20 tras conseguir quorum, con la presencia de 135 legisladores en sus bancas.

En el comienzo del debate de la Ley Bases el kirchnerismo a través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó: "Arrancamos mal", tras el pedido del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para que las votaciones fueran por capítulos en la discusión en particular, como inicialmente fue aprobada. Menem explicó que hubo acuerdos al respecto en Labor parlamentaria.

Martínez planteó en un clima de tensión y gritos en el recinto: "Arrancamos mal, una vez más. Se puede tranquilamente contar lo que se conversó en Labor parlamentaria, la oposición que nosotros fijamos como bloque junto con otros. Nosotros creemos que el tema que es motivo de esta convocatoria, en primer lugar, merecen un tratamiento diferencial. Sobre las votaciones: entiendo que ustedes no quieren que les pase lo que pasó en febrero último, no fue nuestro bloque el que pidió votar inciso por inciso, es más, dije que no estaba de acuerdo. Hoy está faltando sentido común".

En medio de un clima de tensión, entre gritos y críticas del kirchnerismo y otros bloques de la oposición, Diputados respaldó en el recinto la votación por capítulos de la Ley Bases, por 140 votos afirmativos, 109 negativos y ninguna abstención. De esta manera el oficialismo apuesta a evitar el fracaso parlamentario de febrero, cuando el proyecto naufragó en la votación en particular, artículo por artículo y por incisos, luego de haber sido aprobada en general.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, acusó al ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, de haber "destrozado el impuesto a las Ganancias desde la demagogia electoral", con los cambios en el tributo del año pasado.

Espert planteó sobre la reversión de esos cambios: "Vamos a reconstruir ese impuesto, gran parte de los que volverán a tributar lo harán, pero no como lo hacían previo al desquicio" del que acusó a Massa, durante el debate por la Ley Bases y el paquete fiscal en el recinto en la Cámara Baja, y destacó que con los cambios que impulsan "queda alto" el piso del gravamen.

"Venimos motorizando como podemos distintas acciones para solucionar problemas concretos y algún éxito venimos teniendo. Hicimos una denuncia por la cartelización y el Gobierno tuvo que reconocer que la desregulación total no funciona en un país tan corporizado como este", señaló el diputado de Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López.

El legislador, además, dijo que no acompañará todos los capítulos del proyecto y apuntó "También traemos el análisis político y la estrategia y en ese sentido nosotros tenemos un mantra que es no caer en la provocación ni en la mugre, salvo que sea con la posibilidad de limpiarla".

"Nunca entrar en la mugre de un Presidente que intenta de degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego. En realidad, después de que se sancione esta ley, tiene miedo de que se note que no hay equipo ni pericia. Y no va a tener más excusas que gobernar y trazar un programa de salida”, opinó.

La diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, destacó cómo se trabajó la Ley Bases desde diciembre hasta el proyecto que se trata este lunes.

"El Ejecutivo cambió su estrategia y pasó de la confrontación a un trabajo que se hizo conversando, escuchando, modificando. Pudimos salir de ese mamotreto en enero con cuestiones que eran tan absurdas, inaceptables como ilegítimas y dañinas".

"La emergencia que se hizo costumbre en nuestro país. Llama la atención que días atrás el Presidente dijo que todo está tan bien gracias a él mismo y prácticamente que no deberíamos decir que tenemos una emergencia. Cuenta que tiene un superávit, ficticio para nosotros, pero dice que la emergencia ya no existe", señaló.

"Nosotros compartimos el objetivo del equilibrio fiscal, pero no compartimos que se pueda buscar a sobre las espaldas de los sectores más pobres y lejos del fin de los privilegios", agregó.

En la plaza del Congreso hay tensiones entre el grupo de manifestantes que se acercó a rechazar la Ley Ómnibus y el Pacto Fiscal, y la policía que busca evitar que bajen a la calle.

La orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es aplicar el protocolo antipiquetes "en toda su dimensión".

La Cámara de Diputados votará ambas herramientas claves para el Gobierno entrada la madrugada del martes. Incluso podría extenderse la votación en la instancia artículo por artículo y llegar hasta la noche.

Fuente: Todo Noticias.