Melella logró la reelección en Tierra del Fuego ante un alto nivel de voto en blanco

Otro oficialismo se lleva el triunfo en una elección provincial este 2023. El actual mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, logró la reelección por amplia ventaja ante una oposición fragmentada y, al superar el 50% de los votos, evitó ir al balotaje. Más del 21% de los electores fueguinos votó en blanco, un porcentaje muy elevado para una elección a gobernador.

Melella, acompañado por su actual vice Mónica Urquiza, obtuvo este domingo el 51,2% de los sufragios. Dirigente de origen radical, aliado del kirchnerismo con su partido Forja y cercano al presidente Alberto Fernández, logró el respaldo de La Cámpora y del PJ provincial, cuyos principales referentes triunfaron en sus propias intendencias: Ushuaia (Walter Vuoto), Río Grande (Martín Pérez) y Tolhuin (Daniel Harrington).

“¿A quién no le duele la inflación? Claro que duele, porque más inflación es más pobreza. Pero todo nuestro acompañamiento al ministro de Economía, Sergio Massa, porque no es fácil, fácil es estar en los canales de Buenos Aires criticando sin aportar una idea. Basta de mediocridad, basta de egoísmo. Si les importa el pueblo, necesitamos un gran acuerdo en la Argentina gane quien gane en octubre. No queremos la grieta”, dijo el mandatario reelecto tras su triunfo, en un mensaje con tono nacional.

Juntos por el Cambio llegó dividido a la elección fueguina. El PRO llevó a su propio candidato: el diputado nacional Héctor “Tito” Stefani, que en las elecciones legislativas nacionales del 2021 había encabezado la lista de la coalición opositora. Estuvo acompañado en la fórmula por Paulino Rossi, un radical. Stefani, que forma parte del armado nacional de Horacio Rodríguez Larreta y recibió su respaldo durante la campaña, logró este domingo el 11% de los votos.

Pero la Justicia le permitió usar el sello de JxC a la fórmula integrada por el senador nacional de la UCR Pablo Blanco y el diputado nacional Federico Frigerio, líder del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y exdirigente del PRO. Blanco y Frigerio obtuvieron el 5.6% de los votos. Desde el punto de vista nacional, sus candidaturas fueron respaldadas por Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, del PRO, y Gerardo Morales, presidente de la UCR.

En el 2019, Melella había ganado la gobernación con el 50,9% de los votos. Pero segunda salió la entonces mandataria provincial Rosana Bertone con el 38% de los votos, que competía con el sello del PJ y hoy es diputada nacional por el Frente de Todos. Hace cuatro años el único candidato de Cambiemos fue el radical Juan Rodríguez, que arañó el 4% de los sufragios.

Este domingo también volvió a dejar una prueba para un candidato de Javier Milei en el interior. La postulante libertaria para la gobernación fue Andrea Almirón, pastora de la iglesia evangélica “Hay vida en Jesús”, que alcanzó el 7,5% de los sufragios y quedó en tercer lugar.

El Frente de Izquierda, que domingo pasado había hecho una buena elección en Jujuy, llevó para la elección fueguina a Zulma Fernández como candidata a gobernadora. No alcanzó el 3% de los votos.

El primer dirigente nacional en felicitar al mandatario reelecto Melella fue Massa: “Felicitaciones @GustavoMelella. El esfuerzo de pensar en la industria, de avanzar con el proyecto Fénix en el desarrollo de gas con valor agregado y de trabajar siempre pensando en tu gente, tiene premio”, dijo el ministro en Twitter.

También llegaron felicitaciones del kirchnerismo duro: “Felicito a @gustavomelella que seguirá teniendo la responsabilidad de gobernar la provincia de Tierra del Fuego AIAS, un territorio estratégico para nuestra soberanía y con mucho potencial para seguir creciendo. Mi gran abrazo a todas y todos los fueguinos”, dijo el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, uno de los más cercanos a Cristina Kirchner.

Finalmente, vino el saludo del presidente Alberto Fernández: “Querido @gustavomelella, tu reelección como gobernador de nuestra maravillosa y productiva Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una muestra del compromiso que tenés con este pujante pueblo fueguino. Continuaremos por este camino: más producción y más trabajo”.

Fuente: Todo Noticias