Mensaje de Luis Caputo al Congreso: sin ley ómnibus los argentinos van a sufrir más

“En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más” , sentenció el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, refiriéndose al proyecto de ley ómnibus del Ejecutivo y dejando en claro que no se negocia el ajuste fiscal, ya que considera que es el único camino para poder bajar la inflación y salir del estancamiento que enfrenta la Argentina. Enfatizó que “si la ley no pasara, sería una muy mala noticia, no solo para mí, sino para los argentinos”.

Y, aclaró que, en este hipotético caso, no se volvería al desequilibrio de 0,9% (previsto en el anterior entendimiento). El gobierno de Javier Milei no está dispuesto a emitir ni a solicitar préstamos (ni siquiera al FMI) para evitar bajar el gasto del Estado.

Es más, considera que equilibrar las cuentas públicas no debe ser solo una tarea del gobierno nacional, “las provincias también deben hacer lo suyo”. Reconoce que los recortes de privilegios -no solo de la política- generarán resistencias, pero está convencido de que no hay alternativa y por esto es necesario ir “a fondo”.

El propio FMI resalta el alcance de las medidas: “Las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2% del PBI este año (consistente con el equilibrio general), mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos”. Dado que el gobierno de Milei recibió un desequilibrio estimado del orden de los 3 puntos, el objetivo implica una corrección de nada menos que 5 puntos del PBI.

La duda que se plantean los especialistas es hasta qué punto la población seguirá apoyando al Gobierno, más allá de que distintos sectores puedan estar de acuerdo con gran parte de las medidas, toda vez que los salarios perderán cerca de 10% entre diciembre y marzo, según Ecolatina. Para el caso de los sectores informales, la situación es peor.

Sin nueva deuda

El titular del Palacio de Hacienda sí aclaró que “el programa no incluye tomar nueva deuda”, porque “en nuestra alineación económica queremos llegar a no tener que pedirle plata a nadie”.

Por su parte, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, preciso que “no hay cambios en la política monetaria y cambiaria”, de donde se interpreta que el gobierno continuará con el crawling peg del 2% mensual.

La afirmación del titular de la política monetaria coincide con un momento en el que los dólares financieros vienen subiendo y el mercado desconfía que se pueda mantener la pauta oficial de 2%, tal como resulta de los futuros de dólar que anticipa subas a partir de marzo.

Elogios del FMI hacia Javier Milei

El comunicado difundido por el Fondo fue muy elogioso del plan argentino. Remarcó que " el Presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto".

Si bien el organismo reconoce que “las condiciones empeorarán antes de mejorar”, también rescata que se está logrando evitar una intensificación de la crisis. Y afirma que “las autoridades están consiguiendo apoyo social y político para su plan de estabilización”.

Jubilados

En particular, Caputo se refirió al problema de los jubilados y consideró que la actual fórmula de actualización “es perjudicial” para la clase pasiva. Al respecto, estimó que, en los últimos cuatro años, y según los segmentos que se consideren, las jubilaciones cayeron, en valores reales, entre 15 y 45%.

Tras afirmar que “al contrario de lo que sostienen algunos, estamos queriendo proteger a los jubilados” y destacó que “no vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados”. Se infiere, de lo señalado por el ministro que, si no se dejara sin efecto la actual fórmula de actualización, el Ejecutivo compensaría con bonos a los sectores más perjudicados, como ya hizo en el comienzo del año.

En el mismo sentido, el comunicado del Fondo señala que el Gobierno argentino planea preservar el valor real de las pensiones y aumentar la asistencia social, según lo justifiquen las condiciones.

Criticas del Fondo a la gestión de Alberto Fernández

Resulta llamativa la fuerte crítica que el Fondo plantea con relación a lo realizado por el anterior Gobierno, a pesar que en su momento aprobó las revisiones del programa argentino, sin prestar demasiada atención a las inconsistencias.

Señala que “la nueva administración heredó una situación económica y social excepcionalmente desafiante, con desequilibrios macroeconómicos crecientes que reflejan principalmente políticas inconsistentes y expansivas, especialmente durante los últimos trimestres del año pasado. La inflación mensual se aceleró hasta el 12,8%en noviembre, las reservas se agotaron, la moneda se sobrevaluó aún más y la brecha cambiaria aumentó a máximos históricos”.

También afirmó que “la continua dependencia del financiamiento del Banco Central y de medidas intervencionistas llevaron a un mayor deterioro del balance del banco central y a un sobreendeudamiento de la deuda comercial de los importadores. Mientras tanto, los salarios reales cayeron aún más hasta alcanzar mínimos de varios años y se estima que los niveles de pobreza superaron el 45%”.

Tras el aval a las propuestas del actual Gobierno, el FMI considera que "a medida que se implementan las políticas y se reconstruye la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.

Este jueves, la vocera del organismo, Julie Kozack ofrecerá su habitual conferencia y se espera que se refiera al caso argentino.

Fuente: Ámbito