Morales y Lousteau fortalecen su alianza con Larreta y muestran unidad de cara al cierre de alianzas

Postergada la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, al menos hasta el cierre de alianzas del próximo 14 de junio, Horacio Rodríguez Larreta y sus socios radicales Gerardo Morales y Martín Lousteau comenzaron calmar las aguas en sus propios partidos y buscan mostrar unidad en la coalición opositora. Según pudo saber Infobae, trabajan a contrarreloj para lograr una foto con todos los dirigentes que quieren representar el ala moderada. En paralelo, el gobernador jujeño hizo las pases con los radicales cordobeses y negocia un documento que sería aprobado sin sobresaltos en la Convención Nacional de la UCR.

Para celebrar la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio, Morales, Miguel Ángel Pichetto, Maximiliano Ferraro y Eduardo Machiavelli (alineado al larretismo) posaron para las cámaras este viernes. Además, elaboran el borrador de un documento programático, que incluye 10 puntos consensuados, que le dará sustento a la ampliación del espacio para que la llegada del libertario no se limite a un mero acuerdo electoral. Los mismos dirigentes trabajan por estas horas para lograr la misma foto con la presencia de Rodríguez Larreta, con el objetivo de volver a mostrar una ausencia: Patricia Bullrich. Una de las fechas que se manejaban para llevarla adelante era este mismo sábado, pero resta que los equipos de campaña logren coincidir las agendas de los candidatos.

juntos por el cambio

La estrategia de Morales, Lousteau y Rodríguez Larreta mantiene la lógica de construir un espacio moderado dentro de Juntos por el Cambio, en contraposición a los halcones del PRO que encabeza Bullrich, apoyada por Mauricio Macri. El vínculo entre el jefe de Gobierno porteño y los correligionarios se selló el año pasado en el acto que se realizó en Costa Salguero y, desde entonces, los tres dirigentes fortalecieron su relación con gestos para los armados electorales en territorio porteño y bonaerense. El primero con la instalación de los comicios concurrentes, para garantizar la igualdad de condiciones en la competencia, y el segundo con la decisión de no compartir a Diego Santilli como candidato a gobernador en la Lista Y. Dos pedidos impulsados por los correligionarios.

La necesidad de ampliar la coalición con el peronismo cordobés fue otra de las batallas en la que los moderados se mostraron alineados. De hecho, aunque la incorporación de Schiaretti está descartada para el cierre de alianza, como adelantó este medio, en las últimas horas comenzaron a analizar nuevas alternativas. Una de esas es sumar al cordobés como candidato a una lista de Rodríguez Larreta o de Miguel Ángel Pichetto como extrapartidario y de allí, incorporarlo de manera formal a la coalición opositora. La otra opción es que el gobernador de Córdoba secunde al jefe de Gobierno porteño a en la fórmula presidencial.

El factor Córdoba

Si bien la posibilidad de incorporar a Schiaretti representó un capítulo más en la interna feroz que protagonizan Rodríguez Larreta y Bullrich, la UCR entró en conflicto con el armado electoral de Córdoba, donde Luis Juez es el candidato a enfrentar el peronismo local. Para Morales, el actual mandatario cordobés aporta números y acuerdos importantes. Por empezar, tiene cuatro senadores que, de sumarse a Juntos por el Cambio, contribuirían a la mayoría propia en la Cámara alta en un eventual gobierno. “Hoy el Senado está parado y tener mayoría propia no es un tema menor”, graficó una fuente al tanto de las negociaciones. Además, creen que con Florencio Randazzo aportan entre 5 y 6 puntos necesarios para la elección, en especial, en el territorio bonaerense donde Axel Kicillof se mantiene competitivo. “La coalición podría contar con los tres mejores gobernadores del país”, insisten en referencia al propio Morales, Rodríguez Larreta y Schiaretti.

Sin embargo, el planteo de los cordobeses era que los dirigentes nacionales “confundían” al electorado local. “Schiaretti no puede ser bueno a nivel nacional y malo a nivel local”, protestaban. Mientras tanto, en Jujuy respondían: “El domingo Juntos por el Cambio ganó en localidades importantes de Córdoba y el tema de incorporarlo a Schiaretti ya estaba instalado. El electorado cordobés no se confunde”. Esas declaraciones se deben a que el último fin de semana, el peronismo cordobés perdió distintos bastiones como La Calera, Anisacate, Santa María y Santa Rosa, en Calamuchita. Además, Marcos Ferrer, el principal operador de Rodrigo de Loredo, logró una amplia victoria en la PASO de Río Tercero.

El escenario vaticinaba una Convención de la UCR conflictiva. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, tanto las autoridades del Comité Nacional como referentes del Grupo Malbec se pusieron al frente de las conversaciones para bajar los ánimos con los cordobeses. Si bien el gobernador jujeño cuenta con los votos necesarios para imponer su propuesta entre los correligionarios, evitará entrar en conflicto con los armados provinciales.

Morales en Córdoba

“A los cordobeses los entendemos y somos muy empáticos con ellos. No nos vamos a pelear nosotros si el PRO no se pone de acuerdo”, aclararon en el equipo estratégico del gobernador jujeño. En la UCR de Córdoba confirmaron a este medio que mantuvieron conversaciones con Morales y adelantaron que la Convención que se realizará el próximo lunes en Parque Norte será sin sobresaltos. “Al no estar el tema de Schiaretti va a ser un encuentro tranquilo”, vaticinaron.

Fuente: Infobae