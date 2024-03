Para reducir gastos, la Cámara de Diputados subastará 46 autos de la flota oficial

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, definió avanzar con el ajuste y anunció que reducirá la flota de automóviles que está bajo su cargo.

Mediante un escueto comunicado que fue acompañado por un video, la Presidencia de Diputados anunció que “en línea con el compromiso asumido por el gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos, tomó la decisión de reducir y subastar 46 Unidades de la flota de autos oficiales”.

En el video se puede observar varias de las unidades que están estacionadas en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Diputados. El mensaje oficial señala que no se utilizará el dinero de los contribuyentes “en cuestiones que no estén relacionadas con su funcionamiento esencial” y cierra con un eslogan a tono con la retórica libertaria: “La casa del pueblo no debe servirse del pueblo”.

La venta se llevará adelante mediante una subasta pública, así lo exige el reglamento de la Cámara para cada operación de enajenación de los bienes que le pertenecen, y la entidad encargada de llevarla adelante será la división de subastas del Banco Ciudad.

Martín Menem ya anunció varias medidas en sintonía con los pedidos de austeridad del presidente Javier Milei. El caso más resonante fue la marcha atrás con el incremento del 30% para diputados y senadores, autorizado en conjunto con la titular del Senado, Victoria Villarruel.

Martín Menem (Maximiliano Luna)

Según explicó, cuando aprobó la última paritaria de los trabajadores del Congreso no estaba al tanto de que las dietas de los legisladores estaba “enganchada” y recibirían automáticamente el mismo aumento.

A esto se le suma también la reducción de compras y de la estructura de la Cámara baja. Es por eso que lleva adelante una auditoría interna sobre los gastos que demanda el funcionamiento del cuerpo legislativo. Esa auditoría se va realizando por etapas y en su último informe dispuso la eliminación de 78 cargos jerárquicos y 220 contratos que tenía las diferentes dependencias de Diputados.

Menem explicó en las redes sociales que esa eliminación dentro de la estructura significa para la Cámara “un ahorro anual en términos absolutos de $ 3.500.000.000 anuales (unos 3,5 millones de dólares”.

Subasta de autos oficiales de la Cámara de Diputados

En esta auditoría también se dispuso nuevamente la implementación del control del presentismo mediante registros biométricos (control de huella). Según fuentes oficiales, esta decisión tuvo como resultado un incremento del 45% en la asistencia de los trabajadores de la Cámara.

Esto comenzó cuando, en medio de la discusión sobre la Ley Ómnibus, las autoridades de la Cámara de Diputados emitieron una resolución para controlar la asistencia plena de personal jerárquico, que ya genera enojo en varios despachos del Palacio Legislativo.

La medida, que tiene vigencia desde el 1 de febrero pasado, dinamita una normativa de 2017 que exime del control de presentismo a “Directores y Subdirectores a cargo de una unidad orgánica dentro de la estructura”.

La resolución aún vigente en ese momento era la 95-2017. En la misma se da luz verde a un nuevo “Procedimiento de Control de Presentismo”. En su Anexo 1, el artículo cuarto habla de agentes eximidos, donde se habilitan a “aquellos agentes de Planta Temporaria que cumplan funciones a las órdenes de un Legislador Nacional, en un Bloque Político o funciones de asesoramiento en una comisión permanente o especial, unicameral o bicameral”.

Fuente: Infobae