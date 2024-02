Patricia Bullrich: "En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos"

En medio del conflicto entre el Gobierno nacional y el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, la ministra de Seguridad y referente del PRO, Patricia Bullrich, se refirió a las tensiones existentes y lanzó: “En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos”.

Pese a que la situación terminó por estallar el viernes, cuando Torres, con el apoyo de sus pares patagónicos, amenazó al Ejecutivo con poner pausa al suministro de gas y petróleo si la provincia no recibe los fondos de la coparticipación. Al poco tiempo, obtuvo un amplio apoyo de los gobernadores Axel Kiciloff (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago Estero), a los que se sumaron después los mandatarios de Juntos por el Cambio Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Luego de un fin de semana de fuertes cruces, Bullrich se refirió a la situación en un diálogo con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi al aire de LN+. De esta manera, mencionó los activos que tiene la provincia al expresar: “Es muy importante, si es una provincia que vive de la pesca, del petróleo, que no vive de la minería porque se votó la ley y luego se echaron para atrás, pero podría hacerlo porque tiene un yacimiento de plata y desde la costa hasta la montaña tiene todo tipo de minerales”. En esa línea, remató: “Y no vive nadie, viven nada más que un millón de guanacos”.

La ministra apoyó activamente a Torres durante la campaña en Chubut, dado que pertenecían al mismo espacio político. En este contexto, la titular de la cartera de seguridad aclaró que “una cosa es un gobernador que plantea las cosas en el marco de la ley y otra alguien que te va a cortar el petróleo”. “La provincia de Chubut está con un problema grave con el petróleo, tienen que ser muy cuidadosos porque son cuencas maduras que en cualquier momento cierran”, advirtió y agregó: “Chubut no debería ser pobre y es pobre. Hay que lograr las inversiones”.

Sus declaraciones se dieron horas después de juntar firmas del PRO para un documento de apoyo a Milei en medio del conflicto por la coparticipación: “¿Dónde está Juntos por el Cambio? Hay una parte que está apoyando el cambio y otra que está boicoteando el cambio”. Sobre los mandatarios de Juntos por el Cambio, Bullrich indicó que “lo importante de todo es que un gobernador de Juntos por el Cambio tiene que tener principios claros: respeto a la propiedad privada y a las instituciones”. En el grupo de “los que boicotean el cambio”, la funcionaría de Milei incluyó a “los que no apoyaron la Ley Ómnibus”.

De hecho, durante la entrevista reveló que el gobernador de Chubut la visitó antes de amenazar con interrumpir el suministro de petróleo: “Me vino a ver, me contó lo de la deuda; me parece que discutir con el Gobierno nacional un refinanciamiento es una cosa razonable y lógica, después dijo que si no mandaban la plata iba a cortar el petróleo. Le dije 'pará, ¿estamos todos locos?, eso hasta ahí no se puede llegar'. Pensé que lo decía medio en chiste, como que no era una cosa seria”.

Nacho Torres apuntó contra Patricia Bullrich

Luego de los dichos de la ministra de Seguridad, Nacho Torres, apuntó contra la dirigente del PRO y la acusó de “usar el conflicto para ir por la presidencia del PRO”, cuando Mauricio Macri se encamina a quedarse con el liderazgo.

Consultado por las declaraciones de Bullrich, Torres aclaró que le resultaba “muy difícil hablar de Patricia” porque tiene “una relación de afecto” y él elige poner “lo humano antes de lo político”. Sin embargo, denunció: “Si hay una persona que usó este conflicto y me usó a mí es Patricia”.

“Patricia usó este conflicto para plantarse en frente de Macri por una puja partidaria y la verdad que lo lamento. Lo usó para ir por la presidencia del PRO. Macri se podría haber subido a esto por intereses y la verdad que tuvo un gesto de nobleza de decir 'yo me pongo como mediador' siempre con ánimo de ayudar. Patricia vió y dijo 'che, ésta es la mía para buscar adhesiones'. Pero ahora, plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando está muy alejado de la realidad de los argentinos”, agregó el gobernador.

