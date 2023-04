¿Qué me venís a joder que te tenemos miedo?: Cristina apuntó contra Milei y el economista respondió

El diputado y precandidato presidencial Javier Milei le respondió este jueves por la noche a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien durante un acto en La Plata, aunque sin nombrarlo directamente, cuestionó su propuesta de dolarizar y lo desafió al asegurar que no le “tiene miedo”.

“Acá no es casualidad que la única dirigente condenada, perseguida y a la que intentaron asesinar es una sola. No quiero ser autoreferencial, pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué? Si nunca te pasó nada, hermano, si nunca te pasó nada, ¿qué me venís a joder que te tenemos miedo? ¿De dónde? Caraduras, caraduras. Es increíble”, sostuvo la ex mandataria nacional.

Mientras la titular del Senado daba su clase magistral en el Teatro Argentino, en el marco del acto de lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), el dirigente opositor utilizó las redes sociales para defender una de sus principales propuestas de campaña.

“Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete”, escribió el líder de la Libertad Avanza.

En sintonía con Milei, el jefe del bloque de legisladores porteños del espacio, Ramiro Marra, agregó: “¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, somos tus enemigos, tenelo en claro. Con nosotros se te acaban los curros”.

.@CFKArgentina estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien.

Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete.

VLLC ! — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2023

“Vamos a dolarizar. Vamos a terminar con la inflación. Vamos a eliminar todos los impuestos que ustedes crearon. Vamos a rescatar nuestro país de la asociación ilícita que lo gobierna hace décadas. Vamos a hacer Argentina grande otra vez. Viva la patria”, remarcó, en tanto, la cuenta oficial de Twitter de La Libertad Avanza.

Más temprano, la Vicepresidenta habló sobre la propuesta que puso en agenda el economista liberal, a quien se refirió como “el discípulo del de ojitos claros”, en referencia al ex ministro Domingo Cavallo, y aseguró que esta herramienta “no frena la inflación”.

“La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, señaló.

En esa línea, siguió: “Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector políticos, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno, también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos”.

“Es una eterna Argentina circular en los personajes y las propuestas, por eso son importantes estos espacios para el debate y la formación. Convocar a los jóvenes para pensar lo que pasó. Es imposible avanzar en el presente y futuro sin saber lo que pasó”, agregó.

“El tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación y si vemos lo que pasa en Ecuador, vemos que la inflación no para por la dolarización”, indicó la ex jefa de Estado al exponer gráficos sobre la situación monetaria en territorio ecuatoriano.

