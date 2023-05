Rivarola: "Dignidad salarial para los docentes, las fuerzas de seguridad, los municipales y el personal de salud"

Este 7 de mayo habrá una nueva instancia electoral en la provincia de Jujuy. Uno de los frentes que se presenta para pelear la gobernación es el Justicialista con Rubén Rivarola y Carolina Moisés como fórmula para el ejecutivo.

En el acto de cierre de campaña de los candidatos de Libertador General San Martín, el Frente Justicialista reunió a vecinos, dirigentes y organizaciones sociales que brindaron su contundente apoyo a la propuesta electoral de la Lista 505.

Por su parte, Rubén Rivarola al iniciar su mensaje dijo “a partir del 10 de diciembre vamos a vivir en otra provincia, en el Jujuy que merecemos, donde vamos a lograr una mejor calidad de vida para cada jujeño, con seguridad les digo, que en cada lugar vamos a ganar porque tenemos los mejores hombres y mujeres que están representando el peronismo, pero sobre todo que saben cómo gobernar y cómo resolver las necesidades de la comunidad”.

Rivarola señaló que al recorrer los barrios hay una sola expresión, “es el Trabajo lo que nos pide la gente, no hay otra necesidad latente en la Provincia, todos quieren tener su sueldo, siempre digo que el trabajo dignifica, pero lo que más dignifica es que hacemos con el fruto del esfuerzo, porque el salario es lo que les permite a los jujeños salir adelante, comprar sus alimentos, mantener sus hogares, pagar sus impuestos, la solicitud es muy precisa por la gente y muy simple, el trabajo es lo que hace falta en Jujuy”.

“Queremos una Provincia mejor y esta es la lista de todos los que podemos lograrlo, acá tenemos en claro la importancia del trabajo digno, contamos con la dedicación de candidatos peronistas, que saben del desesperado deseo de la gente por trabajo en la provincia de Jujuy y la inmensa preocupación de la situación salarial de los maestros, municipales, fuerzas de seguridad y personal de salud”, afirmó Rivarola.

Por su parte, la Candidata a Intendenta Patricia Gutiérrez, recordó “en las elecciones anteriores nos pusimos de rodillas con los resultados, pero hoy ya de pie les digo: ¡vamos mi querido Libertador! quiero destacar que esta noche acompaña esta gran convocatoria las organizaciones sociales que cuando se sacan el chaleco uno alcanza a ver que es el pueblo peronista el que está presente”.

Asimismo, cuando se refirió a la presencia y el apoyo de las organizaciones, señaló “todos los que integramos organizaciones sociales les estamos pidiendo a la política que trabajen para que nosotros dejemos de ser organización y pasemos a ser trabajadores registrados, porque también soñamos con construir nuestra casita, con tener un sueldo fijo que nos permita proyectar. Tenemos derecho a eso, no es muy difícil, que no sea solo un compromiso, por eso tenemos que ser Gobierno, para transformarnos en un Estado presente que ayude a su pueblo y no lo castigue”.



“Entiendan que nosotros la estamos pasando mal, que nuestra vida es muy difícil, que el kilo de carne a $2000 es imposible de pagar, el pan a $200 es imposible de sostener en los hogares más humildes, es por eso que vamos a trabajar para regular el mercado. Estamos cansados que en Libertador la economía la manejen los pícaros”, sostuvo Gutiérrez.

En referencia a los jóvenes, Gutiérrez manifestó: “Quiero decirles a los jóvenes que ser rebelde es ser peronista, porque ser peronista es poder decir lo que pensamos y hacer lo que tenemos que hacer para ellos, hoy más que nunca mi agradecimiento a todos los que nos acompañan".

Rubén Rivarola - Créditos: Frente Justicialista

La Candidata también agregó, "gracias a los que lloran conmigo porque en Desarrollo Social del Municipio no le brindan una respuesta, a los que juegan con las necesidades de un pueblo que exige una verdadera ayuda, y claro que entiendo sus decisiones, porque cuando vos tenés resueltos tus problemas te olvidas como es no tenerlos resueltos, te olvidas que hay personas que necesitan algo tan fundamental, como lo es un plato de comida”.

Para finalizar, la candidata destacó “nosotros en el Peronismo les hemos dado al Pueblo Argentino todas las conquistas, aunque los radicales dicen que no son de nuestra autoría, quiero decirles que sin Juan Domingo Perón no hubiera existido esas leyes como el Aguinaldo, por ejemplo, o bien el salario universal, estas decisiones serían letras muertas en los cajones de algunos despachos, solamente nosotros que fuimos formados en el peronismo entendemos lo que es una política pública sin retrasos”.