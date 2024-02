Tras su triunfo, Bukele habló sobre Milei, le ofreció ayuda a Bullrich y opinó sobre la situación de Rosario

Tras una extensa jornada de más de 10 horas en la que los salvadoreños asistieron a las urnas este domingo, el mandatario Nayib Bukele se autoproclamó el ganador de las elecciones antes de que se publiquen los resultados oficiales.

Según el presidente que se encontrará liderando el poder ejecutivo por cinco años más, hasta 2029, "hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea", celebró Bukele en su cuenta de Twitter.

Previo a esta proclamación, el joven presidente brindó una conferencia de prensa ante la prensa local y extranjera, y habló sobre el mandatario argentino Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la situación de inseguridad en el país de américa del sur, haciendo foco en Rosario.

¿Qué opina Bukele de Argentina?

presidente de el salvador bukele

"Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro, así como le decía yo al reportero de la BBC que El Salvador no es el Reino Unido, pues lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es Argentina. Y que hay diferencias entre los problemas de Argentina y los problemas de El Salvador", respondió Bukele al medio local La Nación.

Acerca de la inseguridad, Bukele instó que "el problema de seguridad argentina que existe no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador. Y por ende las medidas que pueden ser compartidas de parte de nosotros para lo que pueda ser aplicado en Argentina, pero de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro".

En lineal con eso, Bukele recomendó que las medidas a tomar por parte del Gobierno argentino "tal vez el medicamento puede ser más pequeño también. Ahora, hay similitudes, sobre todo el hecho que somos latinoamericanos, hay similitudes culturales, hay similitudes de cómo se forman los fenómenos delincuenciales que se forman generalmente producto de la pobreza. Y hay bastantes similitudes en las cuales se pueden tomar como ejemplos lo que pasa en El Salvador y lo que pasa en otras partes del mundo".

Bukele ofreció colaborar con Patricia Bullrich

"Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, porque creo que no hace esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también", reveló Bukele.

"Pero sí, yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario y en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador y por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendrían que ser tan drásticos porque el problema ha comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es bastante menor como para aplicar un medicamento menor", opinó el salvadoreño.

¿Qué habló Bukele con Milei?

"En el tema del presidente Milei, yo solo he hablado una vez con él, fue una conversación bastante larga para los que era, pero yo lo he venido para felicitarlo por su triunfo y nos quedamos hablando un montón de tiempo y me dio un panorama de Argentina muy difícil, él no había asumido todavía como presidente, era presidente electo, me dio un panorama de Argentina muy difícil y sobre todo en lo económico, sin el tema de las divisas, sin el tema de la inflación, etc., va a ser muy duro enfrentarnos, de cualquier manera que se haga, entiendo que hay mucho talento y mucha gente muy inteligente con él", concluyó Bukele.

Bukele asumió la presidencia en 2019 apodado como el "presidente millenial", por ser el más joven de América Latina. En un principio cautivo a la población salvadoreña con su idea innovadora de establecer al Bitcoin como moneda de pago, y luego se volcó a la lucha contra las pandillas, abriendo una mega cárcel y bajando los índices de inseguridad del país caribeño.

javier milei

Igualmente, para estas elecciones no solo se pone en juego la figura de Bukele, sino la democracia de El Salvador. Debido a que durante su mandato dirigió el país bajó un régimen de excepción que se prorrogó por casi dos años, por sus irrupciones en el Congreso con militares y policías armados, y por su última acción de pedir licencia de sus cargos a fines de 2023, para poder dedicarse a la campaña por la reelección y que la constitución le permita ser reelecto.

Tras ganar las elecciones, Bukele se transformó en el primer presidente reelecto en la historia de El Salvador.

Fuente: El Cronista