Dady Brieva: “Yo fui un perseguido político del macrismo”

Dady Brieva inauguró su nuevo ciclo de radio, Volver Mejores, y en su primera editorial denunció Mauricio Macri y a su gobierno bajo el argumento de que, durante los cuatro años de su gestión, fue víctima de muchas operaciones mediáticas .

«Yo siento que fui un perseguido mientras que otros jugaban a la política», disparó el humorista y agregó: «Hay que decirlo muchas veces, hay que chapear. La verdad es que fui un perseguido».

Ofendido por haber sido retado por los dirigentes del Frente de Todos durante la campaña electoral, Brieva contó que se arrepiente de haberse callado la boca cuando le pidieron que no hable más : «El año pasado me comí alguna bronca porque me decían que mientras yo decía cosas en la tele, ‘nosotros los dirigentes tenemos que explicar lo que vos decís'».

En la editorial también se refirió al gobierno de Alberto Fernández con algo de escepticismo : «Yo no voy a escupir el asado. No voy a joder ni a poner palos en la rueda, pero quiero ver resultados. No me gusta que me corra un canal de cable con dos títulos, me rompe los huevos», finalizó.

