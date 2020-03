“No invitaría a Cristina a la mesa, es muy astuta y no me gustaría perder con ella”

Mirtha Legrand reconoció que no invita a Cristina Kirchner a sus mesa en Canal 13 porque teme perder una discusión con la vicepresidenta. La conductora de televisión además reconoció que no tratará temas políticos para evitar que la critiquen.

En una entrevista para la revista Hola, a la diva de la televisión le preguntaron si invitaría a la exmandataria a su programa que ya cumple 52 años en la pantalla chica. «No. Es una mujer muy viva, inteligente, muy astuta y no me gustaría perder con ella», afirmó Mirtha.

Acerca de a quien le hubiera gustado tener en su mesa y nunca pudo, la conductora de televisión sostuvo: «Rodolfo Bebán. Nunca supe por qué. Cuando murió Daniel, que me reemplazó Romay en la conducción, él fue al programa. Seguramente no me tenía simpatía».

Mirtha Legrand además se refirió a su postura de no tratar temas vinculados a la política: «Me cansé de que me critiquen, quiero estar en una meseta tranquila. Igualmente le mandé un Whatsapp al Presidente para invitarlo al primer programa. Me agradeció muchísimo y me dijo que le había dado una gran alegría mi mensaje, pero que lo dejáramos para más adelante. Fue una respuesta muy afectuosa».

Fuente: El Destape.