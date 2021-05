A cuatro días de regresar a la televisión, Marcelo Tinelli recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Aunque todavía le falta recibir la segunda, ya se encuentra parcialmente protegido y, seguramente, mucho más tranquilo con su regreso al estudio.

Según informaron fuentes cercanas del conductor a Teleshow, el presentador se vacunó en provincia de Buenos Aires ya que hace varios meses vive en un lujoso country de la zona norte del conurbano bonaerense, más precisamente en Tigre.

Después de un 2020 sabático y forzado por la pandemia, el creador de ShowMatch tiene todo listo para su gran apuesta de este año que consta de dos segmentos. Por un lado, estará Politichef, con el que volverá a las fuentes humorísticas que supo explotar con Gran Cuñado, y por el otro, La Academia, un varieté en el que nucleará los diferentes certámenes que lo caracterizaron los últimos años. El gran regreso será el próximo lunes a las 21, y ya se filtraron algunos adelantos de la superproducción de apertura, otro clásico de cada año.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus obligó a algunas modificaciones respecto a lo que tenía pensado para el debut. En los primeros programas no será de la partida Ángel de Brito, uno de los jurados de La Academia, ya que contrajo coronavirus durante su viaje a Miami para recibir la vacuna. Esta tarde, el conductor de Los ángeles de la mañana confirmó que había recibido el alta, sin embargo se mantendrá al margen de su silla. El lugar de de Brito será ocupado ni más ni menos que por Guillermina Valdés, su pareja y madre de su hijo menor, Lorenzo.

La que de momento no será de la partida es Marcela Feudale, la locutora histórica de 58 años que lo acompañó desde 1992 cuando el conductor debutaba con el exitoso ciclo de Telefe, VideoMatch. A menos de una semana del debut, La Enana, como la llaman cariñosamente sus compañeros de trabajo, anunció los motivos por los que decidió no participar. Lo hizo en el ciclo radial Feudale Café, que se emite por Radio Cielo, y que la conductora emite desde un estudio armado en su domicilio.

“Le mandé un mensaje a Marcelo que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Nunca había pensado que me iba a retirar de un programa tan emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia (…) Hasta que no estuviera vacunada, no quería salir de casa. Que tomase él la determinación… Y si podía esperarme hasta que yo me vacunara o que si realmente sentía que no me podía esperar que hiciera uso de mi espacio y de mi lugar profesional como él determinase que tenía que ser”, explicó Feudale.

A los 15 minutos recibió un mensaje del conductor: “La respuesta de él fue claramente: ‘No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna’. Incluso él se sentía dependiendo de una vacuna. Le llegó el turno a él porque está en el rango de edades que se está vacunando ahora. A mí me falta un poco y estoy a la espera de que me llegue mi turno para vacunarme y salir con entera tranquilidad, con la anuencia de él”. Mientras tanto, el histórico lugar de Feudale será ocupado por Martín Salwe, quien fuera locutor del Cantando 2020.

